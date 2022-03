Severná Kórea zrejme vystrelila ďalšiu balistickú raketu, experti naznačujú jej dvojaké zámery

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Severná Kórea vo štvrtok zrejme do mora vystrelila najmenej jednu balistickú raketu. Informovali o tom armády susedných krajín. Bolo to už dvanáste kolo severokórejských testov zbraní v tomto roku.Nezvyčajne rýchle tempo testov podľa expertov podčiarkuje dvojaké zámery Severu, a to vylepšenie svojich zbraní a zároveň zvýšenie tlaku na Washington v súvislosti s uviaznutými rokovaniami o jadrovom programe.