Ruský útok v Kyjeve neprežila novinárka, ktorá dokumentovala škody po bombardovaní

24.3.2022 (Webnoviny.sk) - Pri bombardovaní Kyjeva v stredu zahynula ruská novinárka. Oxana Baulinová z nezávislého ruského portálu The Insider prišla o život počas toho, ako dokumentovala škody po ruskom bombardovaní v kyjevskej štvrti Podil, keď sa oblasť stala terčom ďalšieho ostreľovania.Podľa jej zamestnávateľa na mieste zahynul aj civilista a ďalší dvaja ľudia, ktorí ju sprevádzali, skončili so zraneniami v nemocnici.The Insider ďalej informoval, že Baulinová predtým pracovala pre Nadáciu pre boj proti korupcii ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného , no po tom, ako úrady organizáciu označili za „extrémistickú", musela z Ruska odísť.Portál podľa vyhlásenia bude ďalej pokračovať v pokrývaní vojny na Ukrajine, „vrátane takých vojnových zločinov, ako je bombardovanie obytných štvrtí bez rozdielu, pri ktorom zabíjajú civilistov a novinárov".