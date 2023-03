Severné Macedónsko pokročilo v snahe vstúpiť do Európskej únie, musí však ešte prijať dodatok k ústave

Opozícia blokuje zmenu

Vstup do roku 2030

17.3.2023 (SITA.sk) - Predstavitelia Európskej únie (EÚ) v piatok uviedli, že Severné Macedónsko zaznamenalo pokrok v snahe pripojiť sa k Únii. Vyzvali však tamojších politických lídrov, aby prijali sľúbený dodatok k ústave, ktorý je potrebný na pokračovanie v procese integrácie do EÚ.Táto balkánska krajina prisľúbila susednému Bulharsku, že do svojej ústavy zakotví odkaz na existenciu etnickej bulharskej menšiny.Na schválenie novelizácie ústavy je potrebná dvojtretinová väčšina v severomacedónskom parlamente, čo momentálne blokuje konzervatívna opozícia.„Pokročiť vpred znamená aj zlepšiť vzťahy s vašimi susedmi, vrátane vytvorenia podmienok na prijatie ústavných zmien. Tento rok je kľúčový,“ povedal šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell po rokovaní s premiérom Dimitarom Kovačevským v hlavnom meste Skopje.Kovačevski povedal, že cieľom jeho vlády je to, aby Severné Macedónsko do roku 2030 dosiahlo členstvo v bloku.Borrell momentálne cestuje po regióne spoločne s eurokomisárom pre rozšírenie Európskej únie a susedskú politiku Olivérom Várhelyim. Obaja navštívili aj susedné Albánsko, ktoré taktiež chce vstúpiť do EÚ.