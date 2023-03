Rozhodnutie Ukrajiny ohľadom Moskovského patriarchátu je pre Kremeľ potvrdením správnosti „špeciálnej operácie“

Majetok užívali bezplatne

Zásahy do cirkvi

17.3.2023 - Kremeľ tvrdí, že rozhodnutie ukrajinských úradov týkajúce sa Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu ospravedlňuje „špeciálnu operáciu“ Moskvy v susednej krajine. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov Ukrajinské úrady nedávno vydali rozhodnutie nepredĺžiť prenájom cirkevných budov a ďalšieho majetku Ruskom podporovanému krídlu Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi známemu ako Moskovský patriarchát.Ten desaťročia bezplatne používal spomenutý majetok, no podľa rozhodnutia ukrajinských úradov musia predstavitelia Moskovského patriarchátu opustiť tento majetok do 29. marca.Ukrajina koncom vlaňajška uviedla, že má podozrenie na „podvratné aktivity ruských špeciálnych služieb“ v komplexe Kyjivsko-pečerskej lavry, sídle Moskovského patriarchátu.Rusku sa tieto kroky nepáčia a spomenutý Peskov uviedol, že „kyjivský režim opäť demonštruje svoj charakter nezákonnými akciami a zásahmi do cirkvi“.„Ukrajina je rovnaký charakter, proti ktorému bojujeme, a rovnaký charakter, ktorý musíme zastaviť počas tejto operácie. To opäť dokazuje a ukazuje, že všetko, čo robíme, je absolútne správne. Ešte raz by som rád vyjadril svoje hlboké poľutovanie nad tým, že tieto nezákonné činy kyjivského režimu nie sú náležite odsúdené medzinárodným spoločenstvom,“ poznamenal hovorca ruského vodcu Vladimira Putina