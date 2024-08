Severný Spiš ponúka unikátne ubytovanie, dobrodružstvo aj oddych na včelích úľoch

Jarabinský prielom. Prírodný klenot pre dobrodružné duše

16.8.2024 (SITA.sk) -Od augusta je verejnosti dostupný nový Tiny House Freedom SL, ktorý sa nachádza v nádhernom prostredí Ľubovnianskej vrchoviny. Tento sebestačný a ekologický domček je postavený z prírodných materiálov a nezávisí od žiadnych infraštruktúr. Ponúka vlastnú elektrinu, bio WC, sprchu, chladničku, kuchyňu prepojenú so spálňou, terasu a ohnisko na opekanie či grilovanie.Tiny House Freedom SL je ideálnym miestom pre dvojicu alebo rodinu s jedným dieťaťom, ktorí chcú stráviť noc, deň alebo aj dlhší čas v prírode. Domček je celoročný, takže jeho kúzlo si môžete vychutnať v každom ročnom období. Tento pokojný kútik je perfektný na meditácie, terapiu, očistu tela a duše, alebo jednoducho na oddych od každodenného stresu a stereotypu.V rámci pobytu v Tiny House je k dispozícii aj sprievodca, ktorý vás rád prevedie okolím a poukazuje tie najkrajšie miesta.Jednou z hlavných prírodných atrakcií regiónu je Jarabinský prielom. Táto prírodná rezervácia patrí medzi najkrajšie prielomy na Slovensku. Hlboký kaňon vytvorený činnosťou potoka Malý Lipník je ideálnym miestom pre milovníkov prírody a geológie. Prechádzka týmto prielomom vám poskytne neopakovateľný zážitok z divokej a neskrotenej prírody. Okrem toho, je to jedno z mála miest, kde prežíva vzácny živočích rak riečny. Po dni strávenom objavovaním prírodných krás sa môžete vrátiť do vášho útulného tiny house a relaxovať pri ohni.Jedinečnou atrakciou v blízkosti Tiny House Freedom SL je Apidomček MEDUCHA v Litmanovej. Pri krátkom pobyte v tomto špeciálnom domčeku môžete zažiť liečivé účinky včelieho vzduchu, klímy, vibrácii, ale aj zvuku. Pobyt v apidomčeku môže pomôcť pri rôznych zdravotných problémoch, ako sú respiračné ťažkosti, alergie alebo stres. Vdýchnutie včelieho vzduchu napomáha relaxácii a regenerácii organizmu. Po čase strávenom v apidomčeku sa budete cítiť osviežení a plní energie.Neďaleko Litmanovej sa nachádza Hora Zvir, známe pútnické miesto, ktoré navštevujú ľudia z celej krajiny aj zo zahraničia. Toto miesto je ideálne na duchovnú obnovu a modlitbu. Po návšteve apidomčeka môžete pokračovať na Horu Zvir, kde zažijete pocit pokoja a duchovného prebudenia.Na Hore Zvir sa nachádza prameň sv. Jána Krstiteľa, ktorý je považovaný za liečivý. Okolie prameňa je veľmi pokojné a tiché, ideálne na meditáciu a relaxáciu. Neďaleko sa nachádza aj vyhliadková veža na vrchu Eliášovka. Z tejto veže môžete obdivovať stretnutie dvoch krajín – Slovenska a Poľska, pretože cez tento vrch prechádza štátna hranica.Krásna príroda a ticho tohto miesta vám pomôžu nájsť vnútorný pokoj a rovnováhu. Hora Zvir je ideálnym miestom pre všetkých, ktorí hľadajú duchovné obohatenie a chvíle oddychu v lone prírody.Severný Spiš a Pieniny v auguste a septembri ponúka dokonalý mix pokoja a adrenalínu. Či už túžite po relaxačnom pobyte v Tiny House Freedom SL, liečivom pobyte v apidomčeku, duchovnom zážitku na Hore Zvir, alebo dobrodružstve v Jarabinskom prielome, tento región má všetko, čo potrebujete na nezabudnuteľnú dovolenku. Príďte a objavte krásy, ktoré vám tento región ponúka!Informačný servis