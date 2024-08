Šimkovičová a Machala podľa Nadácie Milana Šimečku zavádzali, udeľovanie dotácií na viac rokov nie je neštandardné

Podpora pre ďalšie organizácie

16.8.2024 (SITA.sk) - Nadácia Milana Šimečku odmieta podozrenia o ovplyvňovaní prezentované na štvrtkovej tlačovej konferencii Ministerstva kultúry (MK) SR Šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ) a generálny tajomník služobného úradu MK SR Lukáš Machala podľa nadácie na tlačovej konferencii zavádzali, keď tvrdili, že Nadácia si zaistila dotácie z Fondu na podporu umenia (FPU) na niekoľko rokov vopred a mala si nechať schváliť dotácie na roky 2024, 2025 a 2026, a to krátko pred začiatkom účinnosti novely zákona o FPU.Riaditeľka Nadácie Milana Šimečku Veronika Fishbone-Vlčková prezentované podozrenia odmietla. „Pri uvedenom projekte 19. ročníka festivalu [fjúžn] sme komisiu presvedčili našim trojročným koncepčným plánom podujatia, ktoré bude budúci rok oslavovať dvadsiate výročie" uviedla.Zdôraznila tiež, že udeľovanie dotácií na trojročné obdobie nie je neštandardné, skôr naopak.„Dáva príležitosť ustáleným veľkým festivalom, prehliadkam a súťažiam plánovať víziu a ciele aktivít na viac ako rok, čím zabezpečuje ich väčšiu kvalitu a rozvoj," vysvetľuje. Fishbone-Vlčková tiež poukázala, že podobné zmluvy má uzatvorených i ďalších desať organizácií, ktoré tento rok dostali podporu.„Napríklad Slovenské komorné divadlo Martin s podujatím Dotyky a spojenia, Asociácia Divadelná Nitra s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra alebo Viva Musica! agency s Viva Musica! festivalom," uviedla.Fishbone-Vlčková tiež odmietla, že by rozhodnutie o podpore festivalu [fjúžn] malo byť účelové, akcentovala, že projekt získal podporu rozhodnutím riaditeľa FPU 22. decembra 2023.„Pre dokreslenie procesu schvaľovania - projekt sme podali 17. októbra 2023 a 22. decembra 2023 boli zverejnené výsledky rozhodnutím riaditeľa. V januári 2024 nám bolo doručené rozhodnutie o podporení, ktoré bolo podmienené predložením ročnej účtovnej závierky za rok 2023. 26. júna 2024 bola na FPÚ zaslaná schválená účtovná závierka a 27. júna bola vygenerovaná zmluva. Dátum uzavretia zmluvy bol 26. júla 2024 podpisom zo strany FPÚ, dátum zverejnenia na CRZ.gov bol 7. 8. 2024, čiže dátum účinnosti zmluvy je 8. 8. 2024," priblížila proces.Dodala, že v súčasnosti čakajú na vyplatenie prostriedkov, no majú obavy, že MK SR sa usiluje, protiprávne, o zvrátenie finančného naplnenia zmluvy.Nadácia tiež odmieta tvrdenia o tom, že by z finančných prostriedkov profitovala rodina zosnulého Milana Šimečku, po ktorom je pomenovaná.„Nepravdivými sú aj tvrdenia, že rodina Šimečkovcov finančne profituje z aktivít nadácie. Z našich aktivít profitujú umelci a umelkyne, ľudia s cudzineckým pozadím a v neposlednom rade široká verejnosť. Jednotlivé projekty, ktoré sú dlhodobo úspešné, sú do centa riadne vyúčtované a transparentné. Neexistuje žiadny, predstaviteľmi ministerstva vykonštruovaný konflikt záujmov," vraví riaditeľka Nadácie Milana Šimečku.Uviedla tiež, že medzi rokmi Nadácia získala z FPU čosi vyše 254-tisíc eur, a tiež temer 165-tisíc eur z ministerstiev školstva, kultúry a spravodlivosti.Získané prostriedky boli podľa Fishbone-Vlčkovej použité na organizáciu viac než 150 podujatí a aktivít, ktorých sa zúčastnilo vyše 20-tisíc ľudí. Publikovali tiež desiatky článkov, ktoré sa zameriavali na spoznávanie ľudí s cudzineckým pozadím, žijúcich na Slovensku.„V rámci vzdelávacích aktivít sme navštívili vyše 47 škôl s vyše 10 000 žiakmi, ktorých sme vzdelávali v téme rozmanitosti, holokaustu, predsudkov a diskriminácie," doplnila. Peniaze tiež smerovali na preklad a vydanie piatich kníh z edície Malé veľké dejiny Milana Šimečku. Knihy sa venovali téme slobody, utópiám i predstavám o lepšom fungovaní spoločnosti.Riaditeľka Nadácie Milana Šimečku zdôraznila, že každému, kto si zmluvy preštudoval, musí byť jasné, že FPU nie je „dojná krava" na podporu Nadácie, ale podporuje verejnoprospešné aktivity.„Vyzývame preto ministerku kultúry a generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva, aby nemiešali hrušky s jablkami. Tie sa môžu jedine miešať na umeleckej výstave Kvet Nguyen s názvom „Tu sa môžu miešať jablká s hruškami“, ktorú sme priniesli tento rok do Rimavskej Soboty," uzavrela Fishbone-Vlčková s tým, že svoje aktivity priniesla Nadácia Milana Šimečku napríklad aj do Banskej Štiavnice, Zvolena, Spišskej Novej Vsi, a tiež desiatok ďalších samospráv.Na tlačovej konferencii MK SR bola Nadácia Milana Šimečku spájaná aj s predsedom opozičného hnutia Progresívne Slovensko (PS) „Nezvyknem reagovať na nebotyčné hlúposti, ale tu už musím," uviedol predseda PS Michal Šimečka v reakcii na tlačovú konferenciu.„Mozartove gule nevyrába W. A. Mozart, vstupné na Eiffelovu vežu nevyberá Gustav Eiffel a ani tie desiatky Hodžových námestí a Štúrových ulíc po Slovensku nevlastnia potomkovia Ľudovíta Štúra a Milana Hodžu," pokračoval a zdôraznil, že podobne ani Nadácia Milana Šimečku nemá nič spoločné s ním, ani so slovenskou opozíciou.Podotkol tiež, že ide o nezávislú organizáciu, ktorá funguje viac ako tri desaťročia a má na konte mnoho projektov po celom Slovensko. Rovnako Šimečka dodal, že v nej pracujú dospelí a nezávislí ľudia, odborníci, a nadácia má tiež správnu radu, pričom jej výročné správy sú dohľadateľné na internete.„A áno, gratulujem vám k brutálnej investigatíve. Bola pomenovaná po mojom starom otcovi, filozofovi a disidentovi Milanovi Šimečkovi (1930-1990)," poznamenal Michal Šimečka.Milan Šimečka, po ktorom je nadácia pomenovaná, bol starým otcom lídra PS. Bol filozofom, spisovateľom, publicistom a disidentom. Nadáciu založili rok po jeho smrti jeho priatelia, s cieľom podporovať a spájať ľudí, ktorým je blízky duchovný odkaz Milana Šimečku.