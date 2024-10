Severoatlantická aliancia potvrdila, že severokórejskí vojaci sú v ruskej Kurskej oblasti

28.10.2024 (SITA.sk) - Severokórejské jednotky už nasadili v ruskej Kurskej oblasti, kde sa Kremeľ snaží potlačiť ukrajinskú ofenzívu. Potvrdil to v pondelok generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Mark Rutte. Konštatoval pritom, že zapojenie sa Severnej Kórey do konfliktu predstavuje „výraznú eskaláciu“ a znamená „nebezpečné rozšírenie ruskej vojny“.Podľa západných predstaviteľov tento krok zvýši aj geopolitické napätie na Kórejskom polostrove a v širšom indicko-tichomorskom regióne vrátane Japonska a Austrálie.Nie je jasné, ako a kedy budú spojenci NATO reagovať na zapojenie sa Severnej Kórey do vojny na Ukrajine. Mohli by napríklad zrušiť obmedzenia, ktoré bránia Ukrajine používať západné zbrane na údery vo veľkej hĺbke ruského územia.