Severokórejská manipulácia s GPS narušila pohyb desiatok lietadiel a lodí, napätie medzi krajinami sa stupňuje

Elektronická a psychologická vojna

Varovanie pre lietadlá a plavidlá

9.11.2024 (SITA.sk) - Juhokórejská armáda uviedla, že Severná Kórea v sobotu druhý deň po sebe prerušila signály GPS z pohraničných oblastí, čo ovplyvnilo nešpecifikovaný počet letov a pohybu plavidiel.Napätie medzi súperiacimi Kóreami sa vystupňovalo v čase, keď sa severokórejský vodca Kim Čong-un chváli svojím pokrokovým jadrovým a raketovým programom a zapája sa do elektronickej a psychologickej vojny, ako je posielanie tisícok balónov naplnených odpadom a protijuhokórejskými propagandistickými letákmi, ktoré dopadajú na juhokórejské územie.Zbor náčelníkov štábov Južnej Kórey uviedol, že severokórejské operácie na manipuláciu so signálmi GPS boli v piatok a sobotu zistené z okolia západného pohraničného mesta Kaesong a neďalekého mesta Hedžu. Uviedol, že tieto aktivity narušili desiatky civilných lietadiel a niekoľko plavidiel.Zatiaľ čo juhokórejská armáda varovala lietadlá a plavidlá v blízkosti západných pohraničných oblastí, nešpecifikovala, ako Severná Kórea zasahuje do signálov GPS, ani neuviedla podrobnosti o rozsahu porúch.Prerušenia signálu GPS a balónové kampane poukazujú na zraniteľnosť medzinárodného juhokórejského letiska Inčchon, jedného z najdôležitejších dopravných uzlov v krajine. Letisko, ktoré ročne odbaví 56 miliónov cestujúcich a 3,6 milióna ton nákladu, sa nachádza iba 100 kilometrov od hraníc so Severnou Kóreou.