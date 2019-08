Severokórejskú prebehlíčku s malým synom našli mŕtvych v byte v Soule

Ilustračná snímka. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Soul 13. augusta (TASR) - Telá severokórejskej prebehlíčky a jej malého syna našli v ich byte v Soule, informovala v utorok juhokórejská polícia. Miestne médiá uviedli, že dvojica zrejme zomrela od hladu.Matku, identifikovanú iba priezviskom Han, a jej šesťročného syna našli 31. júla, približne dva mesiace po ich smrti, oznámili úrady.povedal pre tlačovú agentúru AFP predstaviteľ policajnej stanice vo štvrti Kwanak v juhokórejskej metropole Soul.dodal predstaviteľ.Zbehovia v Južnej Kórei majú nárok na peňažné dávky od úradov, ale niektorí majú problém so začlenením do veľmi odlišnej juhokórejskej spoločnosti.Han, údajne štyridsiatnička, si pred dvoma mesiacmi vybrala z bankového účtu 3858 wonov (3,16 dolára), uviedol juhokórejský denník Tonga ilbo.Mesačné nájomné a účty za plyn nemala žena zaplatené už rok a v jej chladničke neboli žiadne potraviny, keď telá v byte našli, dodal denník.Tonga ilbo tiež napísal, že žena ušla do Južnej Kórey cez Čínu a Thajsko v roku 2009, neskôr sa vydala za muža kórejsko-čínskeho pôvodu a presťahovala sa do Číny. Po rozvode sa vlani vrátila so synom do Soulu, ale mala problém nájsť si prácu.Polícia sa k správe denníka Tonga ilbo odmietla vyjadriť.Južná Kórea je štvrtá najväčšia ekonomika Ázie, ale v posledných rokoch sa často objavujú správy o úmrtí rodín z dôvodu chudobu a sociálnej izolácie.Údaje vlády vlani ukázali, že zbehovia zo Severnej Kórey (KĽDR) sú trikrát viac náchylnejší spáchať samovraždu než Juhokórejčania - príčinou býva trauma, izolácia a finančné ťažkosti.