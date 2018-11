Severokórejský vojak, ktorý vlani prebehol z KĽDR, je synom generála

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 19. novembra (TASR) - Severokórejský vojak, ktorý vlani za dramatických okolností prebehol cez demilitarizovanú zónu do Južnej Kórey, je synom generála. Napísali to japonské noviny Sankej šimbun. Jeho totožnosť potvrdila aj japonská tajná služba.Videozábery zachytávajúce jeho útek za slobodou cez demilitarizovanú zónu a jeho záchranu juhokórejskými vojakmi sa svojho času dostali do vysielania mnohých televízií.Rozhovor pre japonský denník bol prvý, ktorý 25-ročný O Čchong-song od svojho úteku poskytol. Uviedol v ňom, že je síce synom generála a v Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR) tak patril k privilegovaným, ale podobne ako mnoho iných Severokórejčanov v tomto veku nepociťuje lojalitu k vedeniu krajiny na čele s Kim Čong-unom.Dodal, že podľa jeho názoru je približne 80 percent príslušníkov jeho generácie ľahostajných k iným ľuďom i dianiu okolo seba a nepociťuje lojalitu k vedeniu krajiny.vysvetlil.Vojak v rozhovore poprel medializované správy, že ušiel na Juh, pretože na Severe bol stíhaný pre podozrenie z vraždy.Uviedol, že po hádke s priateľmi veľa pil a pri návrate na svoje stanovište omylom minul kontrolný bod. Keďže sa obával popravy, rozhodol sa pokračovať v ceste cez hranicu. Dodal, že neľutuje, že ušiel.Súčasne má však pochopenie aj pre svojich druhov z pohraničnej stráže, ktorí po ňom na úteku strieľali. "Keby to neurobili, hrozil by im trest," vysvetlil.vyhlásil.Japonský denník na svojom webe zverejnil aj krátky klip, ktorý vznikol počas rozhovoru. Tvár mladíka, ktorý rozpráva s ľahkým severokórejským prízvukom, je pritom skrytá.Predošlý videozáznam zachytáva, ako vojak uháňa v džípe po trojprúdovej ceste, potom s vozidlom havaruje, ale vysadne z neho a beží cez demarkačnú líniu do juhokórejskej časti demilitarizovanej zóny. Severokórejskí vojaci naňho strieľajú, prenasledujú ho a zrania. Juhokórejskí vojaci sa potom k nemu priplazia a odtiahnu ho do bezpečia. Príslušníci severokórejskej armády sú v tom čase zhromaždení na svojej strane deliacej línie.Jeho útek sa odohral v čase, keď vrcholilo napätie okolo KĽDR a jej jadrového programu. Americký prezident Donald Trump sa vtedy vedeniu KĽDR vyhrážal, ak neprestane provokovať testami jadrovými a iných zbraní.