Ceny domov v Británii zaznamenali medziročný pokles za sedem rokov

Londýn 19. novembra (TASR) - Ceny domov v Británii tento mesiac klesli, pričom to bol najvýraznejší medzimesačný pokles za posledných šesť rokov. Navyše, v medziročnom porovnaní zaznamenali ceny domov v ostrovnej krajine prvý pokles za sedem rokov. Ukázali to v pondelok zverejnené údaje britskej internetovej stránky Rightmove, ktorá sa zameriava na trh s nehnuteľnosťami.Priemerná požadovaná cena domov v Británii dosiahla v novembri 302.023 libier (341.848 eur). V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom to znamená pokles o 5222 libier alebo 1,7 %. To je najvýraznejší novembrový medzimesačný pokles od roku 2012, uviedol portál Rightmove.Ešte k výraznejšej zmene došlo v medziročnom porovnaní. Priemerná cena domov klesla oproti novembru minulého roka o 607 libier, čo znamená pokles o 0,2 %. To predstavuje prvý medziročný pokles priemernej požadovanej ceny od novembra 2011.(1 EUR = 0,88350 GBP)