Severomacedónska polícia zadržala 45 migrantov

Migranti. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Skopje 22. augusta (TASR) - Polícia v Severnom Macedónsku vo štvrtok oznámila, že blízko hranice so Srbskom zadržala 45 migrantov a predpokladaného prevádzača. Migrantov spozorovali, ako vystupujú z dodávky neďaleko hraničného priechodu, uviedla tlačová agentúra AP.Podľa policajného vyhlásenia bolo v tejto skupine 42 Pakistancov, dvaja Afganci a jeden Sýrčan. Vodič dodávky, zadržaný pre podozrenie z prevádzačstva, bol identifikovaný ako Severomacedónčan.Predpokladá sa, že migranti sa dostali do Severného Macedónska ilegálne z Grécka a zaplatili prevádzačom, aby ich previezli cez Srbsko do niektorej z prosperujúcich krajín v európskom vnútrozemí. Po zadržaní ich umiestnili do tábora blízko mesta Gevgelija pri južnej hranici s Gréckom, kam budú neskôr deportovaní.Severomacedónska polícia uvádza, že v prvej polovici tohto roka zadržala celkove 10.017 migrantov, ktorí vstúpili do tejto balkánskej krajiny ilegálne.