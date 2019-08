Trumpov výkon v úrade neschvaľuje 62 percent ľudí, ukázal prieskum

Donald Trump, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. augusta (TASR) - Šesť z desiatich Američanov neschvaľuje celkový pracovný výkon prezidenta Donalda Trumpa, ukázal nový prieskum verejnej mienky v USA zverejnený vo štvrtok.Spoločný prieskum tlačovej agentúry AP a Centra pre výskum verejnej mienky NORC takisto ukázal, že republikánsky prezident má určitú podporu v tom, ako zvláda americkú ekonomiku, ale v ostatných hlavných oblastiach dostal slabé známky.Spôsob, ako si Trump počína v prezidentskom úrade, schvaľuje iba 36 percent Američanov a neschvaľuje ho 62 percent.Tieto údaje sú možnoak ide o prezidenta slúžiaceho v prvom funkčnom období, ktorý sa o 14 mesiacov bude snažiť o znovuzvolenie do Bieleho domu, ale sú pozoruhodne stále, konštatuje AP. Trumpove preferencie v prieskumoch AP-NORC od jeho nástupu do prezidentského úradu totiž nikdy neklesli pod 32 percent, ani nestúpli nad 42 percent.Zlé známky dostal Trump za svoje riešenia niekoľkých kľúčových problémov, ako je prisťahovalectvo, zdravotníctvo, zahraničná politika a strelné zbrane.