Severomacedónski poslanci jednomyseľne schválili zmluvu o vstupe do Severoatlantickej aliancie

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Poslanci severomacedónskeho parlamentu jednomyseľne schválili zmluvu o vstupe do Severoatlantickej aliancie . Všetci prítomní 114 poslanci 120-členného parlamentu v utorok hlasovali za ratifikáciu zmluvy. Dohodu o pristúpení Macedónska z existujúcich členov aliancie musí ešte odobriť Španielsko. Očakáva sa, že jeho parlament bude o zmluve hlasovať v marci.Vstup do NATO a Európskej únie bol pre lídrov bývalej juhoslovanskej republiky prioritou, ale spor so susedným Gréckom o meno krajiny viac ako dve desaťročia bránil pokroku v tejto oblasti.Severné Macedónsko sa v minulosti volalo Macedónsko, čiže rovnako ako susedná grécka provincia. Na základe dohody s Gréckom z roku 2017 sa názov Macedónska zmenil na Severné Macedónsko. Grécko ako prvé z členských štátov NATO ratifikovalo vstup Severného Macedónska do Severoatlantickej aliancie.