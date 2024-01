Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. vyhlásili generálny pardon do 31. marca 2024

Porušenie zákona

Systematické kontroly odberných miest

17.1.2024 (SITA.sk) - Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (SEVAK) vyhlásila od začiatku januára generálny pardon, ktorý potrvá do 31. marca tohto roka.Ako spoločnosť informuje na svojej webovej stránke, toto obdobie môžu využiť producenti, ktorí sa neoprávnene pripojili na verejnú kanalizáciu a neoprávnene bez uzatvorenej zmluvy o odvádzaní odpadových vôd vypúšťajú odpadovú vodu do verejnej kanalizácie. Svojím konaním porušili zákon a dopustili sa správneho deliktu respektíve priestupku.Ak vlastník nehnuteľnosti poskytne súčinnosť a zabezpečí bezodkladne odstránenie neoprávneného vypúšťania, SEVAK mu poskytne zjednodušený postup a proces administratívnych činností a uzatvorenia zmluvy.Zároveň si firma uplatní fakturáciu náhradu škody iba vo výške fakturácie stočného za posledné obdobie neoprávneného vypúšťania a nebude si uplatňovať náhradu škody za činnosti súvisiace s neoprávneným konaním okrem stočného.Rovnako si spoločnosť voči takémuto vlastníkovi neuplatní podnety za neoprávnené vypúšťanie, za ktoré hrozí pokuta pri správnom deliktea priestupkuPo ukončení obdobia generálneho pardonu bude SEVAK vykonávať systematicky kontroly odberných miest a prerušovať odvádzanie odpadových vôd z dôvodu neoprávneného pripojenia na verejnú kanalizáciu.Okrem podnetov a pokút hrozí čiernym odberateľom aj obvinenie zo spáchania krádeže, kde im môže hroziť trest odňatia slobody až na, podľa výšky škody až na„Ak si producent v stanovenej lehote generálneho pardonu povinnosť nesplní, hľadí sa na neho tak, že neoprávnene vypúšťa odpadové vody do verejnej kanalizácie, je povinný nahradiť spôsobenú škodu,“ uvádza SEVAK s tým, že generálny pardon sa nevzťahuje na už rozpracované a nové pripojenia na verejnú kanalizáciu, ktoré sa vybavia v štandardnom režime podľa existujúceho postupu.