Severská dráma Ďaleko od Reykjavíku vo vašom Kine Doma

Dráma od režiséra slávnych Baranov Grímura Hákonarsona, pretkaná severskou absurditou a pôsobivými kulisami krajiny, vstupuje do online kino premiéry. Premiéra Ďaleko od Reykjavíku sa uskutoční v piatok 26. februára o 20.20 hod. na platforme Kino Doma vďaka distribútorovi Asociácia slovenských filmových klubov.

Film Ďaleko od Reykjavíku sa odohráva v malej farmárskej komunite a zachytáva príbeh Ingy, farmárky v strednom veku, ktorá sa postaví proti nadvláde miestneho družstva. Mlčanlivá Inga vlastní malé hospodárstvo v odľahlej dedinke na severe Islandu. Vplyvom nečakaných udalostí príde v priebehu niekoľkých dní o manžela, o väčšinu životných istôt a ocitá sa až po uši v dlhoch. Jej nešťastie z veľkej časti spôsobilo chamtivé farmárske družstvo, ktorého vedenie kvôli zisku šikanuje miestnych chovateľov. Keď ale zaženie do kúta doteraz nenápadnú ženu, narazí na tvrdý odpor. Inga už nemá čo stratiť a vydáva sa do boja. Snaží sa aj o to, aby sa proti korupcii v družstve postavili aj ostatní farmári. Naráža však na silný odpor a napokon je nútená vyrovnať sa so závislosťou komunity od tohto podniku, ktorý si uzurpuje bezvýhradnú moc. Inga využíva svoju vynachádzavosť a dôvtip, aby sa vymanila spod vplyvu družstva a mohla žiť podľa vlastných pravidiel. Bez strachu a plná odhodlania skúša všetky dostupné zbrane – ostré príspevky na Facebooku, mlieko i zásoby hnoja. Príbeh o silnej a tvrdohlavej žene sa odohráva v kulisách prekrásnej islandskej krajiny a je pretkaný jemnou severskou absurditou.

Slovenským divákom prináša film Ďaleko od Reykjavíku distribútor Asociácia slovenských filmových klubov. Online kino premiéra sa uskutoční na platforme Kino Doma, v piatok 26. februára 2021 o 20.20 hod.

Film je obrazom islandskej spoločnosti

„V Baranoch som sledoval dvoch bratov, ktorí sa navzájom odcudzili (napriek tomu, že žili na susediacich ovčích farmách a obaja bojovali o prežitie svojich stád). Bol to príbeh o rodine, zatiaľ čo Ďaleko od Reykjavíku je viac o spoločnosti. Cez konkrétnu ženu Ingu, ktorá prišla o manžela a zatiaľ čo prechádza jednotlivými štádiami trúchlenia, rozhodne sa bojovať proti skorumpovanému establishmentu vykorisťujúcemu ju a jej komunitu, ukazuje politickú realitu jedného veľmi špecifického regiónu. Na severozápade Islandu je oblasť nazývaná Skagafjörður. A práve tam existuje posledné fungujúce družstvo v krajine. Vzniklo počas hnutia v 19. storočí, ale všetky ostatné podobné iniciatívy v 90. rokoch minulého storočia skrachovali. Okrem tejto jedinej, ktorej sa nejako podarilo prežiť. Patrí mu skoro všetko – dokonca i jediné miestne noviny. Tým, ako drží všetko vo svojich mocných chápadlách ako nejaká obrovská chobotnica, tak trošku pripomína všetky tie uzavreté spoločnosti ako napríklad Sovietsky zväz. Povedal by som, že tento film je súčasne aj o islandskej spoločnosti ako takej. Sme malí, a preto máme sklon k monopolom. Kontrolu a vplyv má len pár ľudí a ostatní sú vykorisťovaní.“ uvádza o filme režisér Grímur Hákonarson.