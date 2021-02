Uzávierka prihlášok do súťaže Miss Slovensko 2021 sa posúva

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.2.2021 (Webnoviny.sk) - Prihlasovanie sa do aktuálneho ročníka projektu Miss Slovensko je predĺžené o dva týždne, teda do 10.marca 2021. Dôvodom je aktuálna pandemická situácia na Slovensku, kvôli ktorej sa neverejné semifinále uskutoční až po veľkonočných sviatkoch (plánovaný termín 17.-18. apríl 2021).,,Žijeme v dobe, kedy je ťažké čokoľvek plánovať. Napriek tomu sa o to v čo najväčšej možnej miere snažíme a podobne ako vlani sa držíme všetkých protipandemických opatrení. Žijeme v takom čase, kedy musíme byť ohľaduplnejší, trpezlivejší, ale aj flexibilnejší ako kedykoľvek predtým. Všetko síce pokračuje, ale zatiaľ online," hovorí riaditeľ Miss Slovensko Michael Kováčik.Ako ďalej uviedol, je milo prekvapený, koľko dievčat sa doteraz prihlásilo. Vyrozumenie po predĺžení prihlasovania bude účastníčkam posielať aj priebežne, najneskôr však do 31. marca 2021. ,,Verím, že to dievčatá pochopia. Po minuloročných skúsenostiach vieme, že všetko sa dá zvládnuť. Aj keď to je trochu inak, ako si na začiatku predstavujeme. Taká je ale doba," doplnil Kováčik.Podmienky prihlásenia zostávajú rovnaké ako v minulom roku. Dievčatá musia mať v deň finále, 7.augusta 2021 vek 18-25 rokov, musia byť slobodné, bezdetné a mať slovenskú štátnu príslušnosť. Nemôžu mať výrazné tetovanie či plastické vylepšenia tela či tváre.Na základe elektronických prihlášok, ktorých uzávierka je 10. marca 2021, vyberie porota pod vedením Michaela Kováčika semifinalistky. Tie sa potom za rešpektovania všetkých protiepidemiologických opatrení stretnú na semifinálovom kastingu, z ktorého vzíde už nová finálová dvanástka.Aktuálne zmeny nájdete v Štatúte súťaže na miss-slovensko.sk Organizátori: LGM Production v spolupráci s Oklamčák Production a TV JOJHlavní reklamní partneri: spoločnosť ISMONT – Riviéra Nitra, GOSH Copenhagen, DoubleTree by Hilton Bratislava, AquaCity Poprad, ENERGOGASTechnologický partner: PLANEO ElektroReklamní partneri: XOXO Body & Mind, The Bridge – English Language Centre, DEMI šport plus, PANASONIC, Omnia Holding SE, Omnia 2000, Omnia Motors, Omnia KLF, Fors-stav, R-mediaOficiálny sekt: HUBERT L´OriginalOficiálni dodávatelia: ENVY Therapy, LORETTA® wedding jewellery, svadobný salón WEM, vlasová kozmetika značky Gold Professional Haircare, Royal Cleaning BratislavaHlavný mediálny partner: Eva – hriešne dobráMediálni partneri: Rádio Jemné, denník Šport, auto motor a šport, tlačová agentúra SITA, BigMediaInformačný servis