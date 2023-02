Sex bez súhlasu je trestným činom v každom prípade, pripomína Karasovo ministerstvo

Podmienka trestnosti

Nebezpečná dezinformácia

Znásilnenie s prítomnosťou násilia

8.2.2023 (SITA.sk) - V prípade, že páchateľ zneužije bezbrannosť obete na sexuálny útok, ide o trestný čin, a to aj vtedy, ak sa obeť bránila len slovne, fyzicky sa brániť nevedela alebo bola z iného dôvodu pasívna.V súvislosti s novelou Trestného zákona, ktorej súčasťou je nová definícia súhlasu, ktorá sa týka aj trestného činu znásilnenia a iného sexuálneho násilia, to pripomína Ministerstvo spravodlivosti SR . Táto zmena má podľa rezortu za cieľ jednoznačne potvrdiť, že podmienkou trestnosti nie je aktívne bránenie sa obete.Ministerstvo v tejto súvislosti kritizuje šírenie nepravdivých informácii, ktorého sa dopúšťajú aj politici. Z ich vyjadrení môže podľa rezortu vyplynúť, že zneužitie bezbrannosti ženy či inej obete sexuálneho násilia, ktorá sa slovne alebo fyzicky nevie brániť, nie je trestné.Ministerstvo zdôrazňuje, že spolu s rezortom vnútra a Policajným zborom považujú šírenie takýchto tvrdení za nebezpečnú dezinformáciu, pri ktorej hrozí, že by mohla byť pochopená ako návod na páchanie trestných činov.„Ak niekto zneužije bezbrannosť kohokoľvek na sexuálny útok, a obeť sa v dôsledku jej bezbrannosti nevedela slovne alebo fyzicky brániť, aj tak ide o trestný čin," zdôraznil rezort spravodlivosti.Typicky môže podľa ministerstva ísť o situácie, keď útočník zneužije svoju fyzickú prevahu a obeť zo strachu „zamrzne“, teda nevie klásť aktívny odpor.„Rovnako môže ísť o situácie, v ktorých je obeť pod vplyvom alkoholu alebo iných látok (nerozhoduje, či jej ich podal útočník) a rovnako sa nedokáže brániť," vysvetlilo ministerstvo.Rezort zdôrazňuje, že spomenuté konania sú trestné už podľa platného právneho stavu. Napriek tomu pristúpil k precizovaniu právnej úpravy v časti upravujúcej súhlas poškodeného.Súčasťou predloženého návrhu novely Trestného zákona je preto aj ustanovenie vo všeobecnej časti v znení: „Za súhlas nemožno považovať, ak poškodený na konanie páchateľa slovne alebo fyzicky nereagoval," dodalo ministerstvo spravodlivosti.Hnutie Progresívne Slovensko (PS) v utorok 7. februára kritizovalo, že poverený minister spravodlivosti Viliam Karas plánuje v Trestnom zákone ponechať paragraf podmieňujúci znásilnenie prítomnosťou násilia.„Je smutné, že minister spravodlivosti to vníma ako problém a argumentuje dávno vyvráteným názorom založeným na stereotypných predstavách a predsudkoch voči preživším osobám, pričom ignoruje skúsenosti zo zahraničia. Dokazovanie by nebolo o nič zložitejšie ako v súčasnej dobe, keď fyzické známky násilia nemusia byť vždy prítomné,“ uviedla podpredsedníčka PS Lucia Plaváková Dodala, že tak ako pri iných činoch, i tu by kľúčovým dôkazom aj naďalej boli výpovede. PS v novembri 2021 navrhlo zmenu definície znásilnenia, ktorá bola založená na absencii súhlasu.