Krúpa osloví nemecké orgány v súvislosti s kauzou únosu Vietnamca. Pýta sa, kto brzdí vyšetrovanie

Musia existovať usvedčujúce dôkazy

8.2.2023 (SITA.sk) - Predseda Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť a poslanec Juraj Krúpa (SaS) sa rozhodol priamo osloviť nemecké orgány so žiadosťou o informácie, akým spôsobom prebieha spolupráca v súvislosti s kauzou únosu Vietnamca a kto ju brzdí.Uviedol to pre médiá po mimoriadnom rokovaní branno-bezpečnostného výboru, na ktorom sa zúčastnil aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka a bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta „Máme tu už dva rozsudky súdov v Nemecku, jeden je právoplatný ešte z roku 2018 a druhý je ešte len spred niekoľkých týždňov, ktoré jasne dosvedčujú, že k tomu únosu došlo a unesený bol transportovaný cez Slovensko," uviedol Krúpa.Pokladá za zaujímavé, že naši vyšetrovatelia ešte ani prvého odsúdeného z roku 2018 nevypočuli. „Vyhovárajú sa na nemeckú stranu, že im to neumožní. Som veľmi zvedavý, čo na to povie nemecká strana, pretože som s niektorými ľuďmi z Nemecka v kontakte a hovoria niečo iné," informoval predseda branno-bezpečnostného výboru.Krúpa ďalej uviedol, že každý, kto sledoval mimoriadne stretnutie branno-bezpečnostného výboru, si mohol sám urobiť názor, ako vyšetrovanie kauzy únosu Vietnamca po piatich rokoch vyzerá. Skonštatoval, že je to smutné. Celé Slovensko podľa Krúpu môže vidieť, že existujú jasné dôkazy z Nemecka, ktoré dokazujú, že vietnamský občan bol unesený cez Slovensko.„Dve hodiny sme žiadali generálneho prokurátora SR a bratislavského krajského prokurátora, aby sa k tomu vyjadrili. Mali sme tu však len samé zahmlievanie, výhovorky a, bohužiaľ, podľa môjho názoru aj vyhýbanie sa niektorým otázkam, čo nasvedčuje tomu, že to vyšetrovanie je neefektívne," uviedol Krúpa.Predseda branno-bezpečnostného výboru dodal, že otázok je veľa, a to napríklad prečo je k prípadu pridelený len jeden vyšetrovateľ alebo prečo je spolupráca s Nemeckom takto komplikovaná.Prípad únosu Vietnamca vyšetrujú, vykonávajú sa procesné úkony a na nové zistenia prokuratúra reaguje zákonným spôsobom. Povedal to generálny prokurátor Maroš Žilinka v stredu na zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť s tým, že odmieta verejné dehonestovanie činnosti prokuratúry.Zároveň sa ohradil voči vyjadreniam predsedu výboru Juraja Krúpu (SaS), ktorý poukázal na to, že odsudzujúce rozsudky nemeckých súdov dokazujú, že únos vietnamského občana sa uskutočnil cez naše územie. V Nemecku už boli odsúdení dvaja páchatelia, z toho prvý už právoplatne, čiže podľa Krúpu musia existovať usvedčujúce dôkazy.„Vy ste v roku 2021 tvrdil, že Vietnamec tu nebol a my tu máme dôkazy, že Vietnamec tu bol,“ povedal generálnemu prokurátorovi Krúpa. Žilinka reagoval, že vtedy bol iný stav vyšetrovania, ako je dnes.Zároveň sa však nevyjadril, či sa Vietnamec nachádzal na Slovensku, alebo nie. Povedal, že v súčasnosti ide o živú vec, ktorá sa vyšetruje a nechce mariť priebeh vyšetrovania.