Sexuálne zneužívanie detí musí byť podľa Kolíkovej veľmi prísne trestané, nie držba marihuany (video)

Vízia spravodlivosti pre Slovensko

Pocit nedotknuteľnosti

18.9.2023 (SITA.sk) - Za sexuálne zneužívanie detí musia byť veľmi prísne tresty, nie za držbu marihuany. Uviedla to bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na tlačovej besede Rady pre obnovu dôvery v spravodlivosť strany Slobody a Solidarita (SaS ), kde strana predstavila komplexný plán na zvýšenie dôveryhodnosti justície.Strana vytvorila dokument Vízia spravodlivosti pre Slovensko a jeho ambíciou je zrozumiteľne na malom priestore vysvetliť dôležité kroky pre justíciu. Kolíková vysvetlila, že primárnym problémom nie je zrýchlenie súdnych konaní, pretože ich zrýchlenie sa dá očakávať vďaka implementácii súdnej mapy.Ako doplnila, Slovensko je v rýchlosti súdnych konaní v prvej tretine medzi krajinami EÚ, no, naopak, je na chvoste EÚ, keď ide o dôveru ľudí v justíciu.„Pre zvýšenie dôveryhodnosti justície je teraz kľúčové, aby sa zmenila forma poskytovania justičnej služby. To znamená pripravenosť sudcov vysvetľovať zrozumiteľne svoje rozhodnutia, nastaviť vyššie latku pre etické správanie sudcov," uviedla Kolíková s tým, že je potrebné zaviesť novú trestnú politiku, ktorej súčasťou budú okrem zmeny paragrafu 363 aj jednoduchšie zrýchlené trestné konanie, náhodný výber prokurátora, spravodlivé nastavenie trestov podľa skutočnej závažnosti skutkov s rešpektom k faktu, že marihuana žiadnym zásadným ohrozením pre spoločnosť nie je.„Oveľa viac ju ohrozuje korupcia, ktorú je nevyhnutné odsúdiť, ako aj násilné činy na ženách či deťoch vrátane akýchkoľvek foriem sexuálneho zneužívania," vyhlásila Kolíková a doplnila, že keď sa zvýši dôvera v justíciu, bude aj oveľa pravdepodobnejšie to, že obete budú nahlasovať zločiny.„Páchatelia týchto ohavných činov nemôžu mať pocit nedotknuteľnosti. To je cesta, aby sme neboli neustále konfrontovaní a otrasení čítaním hrozivých príbehov, ako naposledy o mladej študentke Soni. A, samozrejme, v právnom štáte musíme chrániť menšiny, LGBTI+ komunitu, dať jej konečne právne uznanie a rešpektovať aj národnostné menšiny," vyhlásila Kolíková a pokračovala s tým, že Slovensko potrebuje aj revolúciu v súkromnom práve, a to prostredníctvom nového občianskeho zákonníka a nového zákona o obchodných spoločnostiach, aby sa ľuďom dobre žilo a podnikalo.Expert strany SaS pre legislatívu Alojz Baránik uzavrel, že sú pripravení presadzovať zmenu ústavy pre ochranu jej samotnej, ale aj pre nové nastavenie prokuratúry ako štátneho zastupiteľstva, ktoré sa zodpovedá vláde.