Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 5.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lesana, Lesia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Ekonomika

05. mája 2026

Seyfor kupuje 40 percent Raynetu a vstupuje do oblasti CRM systémov – FOTO


Tagy: CRM systém

Raynet patrí medzi popredných dodávateľov CRM riešení pre malé a stredné firmy na českom i slovenskom trhu. Spoločnosť Seyfor, významný európsky ...



Zdieľať
681226310_923868240649370_568248665479851607_n 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Raynet patrí medzi popredných dodávateľov CRM riešení pre malé a stredné firmy na českom i slovenskom trhu.


Spoločnosť Seyfor, významný európsky dodávateľ firemných IT riešení, získala 40-percentný podiel v spoločnosti Raynet, českom výrobcu cloudového CRM systému. Táto akvizícia znamená rozšírenie portfólia Seyfor o oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi a otvorenie možností pre medzinárodnú expanziu.

Raynet patrí medzi popredných dodávateľov CRM riešení pre malé a stredné firmy na českom i slovenskom trhu. Spoločnosť v posledných troch rokoch na Slovensku strojnásobila tržby a naráža na rastúci potenciál digitalizácie firiem v regióne. Raynet bude naďalej fungovať ako samostatná entita so súčasným vedením na čele s Martinom Bazalom, a pôvodní vlastníci si ponechávajú 60-percentný podiel.

Krok zapadá do dlhodobej stratégie Seyforu


Akvizícia umožní Seyforu doplniť ponuku CRM riešení, ktoré doteraz poskytoval hlavne cez Microsoft Dynamics CRM, o produkt vhodný pre širšiu zákaznícku základňu. Integrácia Raynetu s existujúcimi ERP systémami spoločnosti Seyfor prináša nové technologické synergie a rozvoj komplexných riešení pre riadenie firemných procesov.

Tento krok zapadá do dlhodobej stratégie Seyforu budovať silnú európsku technologickú skupinu, ktorá zahŕňa aj rozširovanie pôsobenia na Balkáne, v Maďarsku a na iných trhoch. Seyfor vlani významne rástol, pričom jeho EBITDA dosiahla takmer jednu miliardu českých korún.

Urýchlenie ďalšieho rozvoja a expanzie


Vaša budúcnosť pod Raynetom bude podľa slov CEO Seyforu Martina Cíglera o urýchlení ďalšieho rozvoja a expanzie na nové trhy. CEO Raynetu Martin Bazala vyzdvihol, že vstup Seyforu im umožní rýchlejšie inovovať a rozširovať integrácie, ktoré podporia podniky v plnom využívaní CRM systémov, vrátane nasadenia umelej inteligencie.

Spoločnosť Seyfor zamestnáva viac než 1 900 pracovníkov a pôsobí v 42 krajinách. Dlhodobo patrí medzi najrýchlejšie rastúce IT spoločnosti v regióne a v Českej republike je najväčším výrobcom účtovných, ERP, mzdových a HR systémov. Medzi vlastníkov patria slovenská Sandberg Capital a český podnikateľ Martin Cígler. Raynet vznikol v roku 2004 a jeho cloudové CRM využíva viac ako 24 000 obchodníkov a manažérov.

Táto akvizícia tak potvrdzuje snahu oboch spoločností o synergický rast a rozvoj inovatívnych softvérových riešení pre firemný sektor na domácom aj zahraničných trhoch.


Zdroj: SITA.sk - Seyfor kupuje 40 percent Raynetu a vstupuje do oblasti CRM systémov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: CRM systém
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Otvorená kultúra upozorňuje na zvýšenú vlhkosť vzduchu v depozitári SNG, varuje pred ohrozením vzácnych diel
<< predchádzajúci článok
Ukrajina a Brusel vyvíjajú plán spolupráce, strategický „Drone Deal“ pomôže posilniť obranu Európy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 