Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Seyfor kupuje 40 percent Raynetu a vstupuje do oblasti CRM systémov – FOTO
Tagy: CRM systém
5.5.2026 (SITA.sk) - Raynet patrí medzi popredných dodávateľov CRM riešení pre malé a stredné firmy na českom i slovenskom trhu.
Spoločnosť Seyfor, významný európsky dodávateľ firemných IT riešení, získala 40-percentný podiel v spoločnosti Raynet, českom výrobcu cloudového CRM systému. Táto akvizícia znamená rozšírenie portfólia Seyfor o oblasť riadenia vzťahov so zákazníkmi a otvorenie možností pre medzinárodnú expanziu.
Raynet patrí medzi popredných dodávateľov CRM riešení pre malé a stredné firmy na českom i slovenskom trhu. Spoločnosť v posledných troch rokoch na Slovensku strojnásobila tržby a naráža na rastúci potenciál digitalizácie firiem v regióne. Raynet bude naďalej fungovať ako samostatná entita so súčasným vedením na čele s Martinom Bazalom, a pôvodní vlastníci si ponechávajú 60-percentný podiel.
Akvizícia umožní Seyforu doplniť ponuku CRM riešení, ktoré doteraz poskytoval hlavne cez Microsoft Dynamics CRM, o produkt vhodný pre širšiu zákaznícku základňu. Integrácia Raynetu s existujúcimi ERP systémami spoločnosti Seyfor prináša nové technologické synergie a rozvoj komplexných riešení pre riadenie firemných procesov.
Tento krok zapadá do dlhodobej stratégie Seyforu budovať silnú európsku technologickú skupinu, ktorá zahŕňa aj rozširovanie pôsobenia na Balkáne, v Maďarsku a na iných trhoch. Seyfor vlani významne rástol, pričom jeho EBITDA dosiahla takmer jednu miliardu českých korún.
Vaša budúcnosť pod Raynetom bude podľa slov CEO Seyforu Martina Cíglera o urýchlení ďalšieho rozvoja a expanzie na nové trhy. CEO Raynetu Martin Bazala vyzdvihol, že vstup Seyforu im umožní rýchlejšie inovovať a rozširovať integrácie, ktoré podporia podniky v plnom využívaní CRM systémov, vrátane nasadenia umelej inteligencie.
Spoločnosť Seyfor zamestnáva viac než 1 900 pracovníkov a pôsobí v 42 krajinách. Dlhodobo patrí medzi najrýchlejšie rastúce IT spoločnosti v regióne a v Českej republike je najväčším výrobcom účtovných, ERP, mzdových a HR systémov. Medzi vlastníkov patria slovenská Sandberg Capital a český podnikateľ Martin Cígler. Raynet vznikol v roku 2004 a jeho cloudové CRM využíva viac ako 24 000 obchodníkov a manažérov.
Táto akvizícia tak potvrdzuje snahu oboch spoločností o synergický rast a rozvoj inovatívnych softvérových riešení pre firemný sektor na domácom aj zahraničných trhoch.
Zdroj: SITA.sk - Seyfor kupuje 40 percent Raynetu a vstupuje do oblasti CRM systémov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
