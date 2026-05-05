Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Otvorená kultúra upozorňuje na zvýšenú vlhkosť vzduchu v depozitári SNG, varuje pred ohrozením vzácnych diel
Platforma vedenie galérie obviňuje z ututlania incidentu.
5.5.2026 (SITA.sk)
Platforma Otvorená kultúra! tvrdí, že v depozitári a reštaurátorských ateliéroch Slovenskej národnej galérie (SNG) došlo nedávno k incidentu so zvýšením vlhkosti vzduchu. Vystríha pred ohrozením vzácnych diel a vedenie galérie obviňuje z ututlania incidentu.
Ako platforma uviedla, začiatkom tohtoročného februára malo v depozitári a reštaurátorských ateliéroch SNG dôjsť k vážnym incidentom, ktoré ohrozili zbierkové predmety, medzi inými aj gotické tabuľové maľby staré aj 500 rokov.
"V prvých dňoch februára 2026 nastal v depozitári a reštaurátorských ateliéroch SNG nekontrolovateľný nárast relatívnej vlhkosti vzduchu. V rôznych reštaurátorských ateliéroch vlhkosť vystúpila na 75 až 95 percent, o niekoľko dní neskôr sa zvýšila aj vlhkosť v depozitári na 6. nadzemnom podlaží na viac než 80 percent. Pre porovnanie: štandardná vlhkosť v miestnostiach s papierom je 20 – 30 percent, v miestnostiach s tabuľovými maľbami 50 – 55 percent,” uvádza Otvorená kultúra!
Dôvodom bol podľa platformy zásah správcu budovy do softvéru systému meraní a regulácie, čím pravdepodobne vyradil senzory z prevádzky a systém tak pracoval s nesprávnymi údajmi a začal vlhkosť automaticky zvyšovať. Zasiahnutý mal byť depozitár, kde sa v tom čase nachádzali vzácne tabuľové maľby z neskorogotického oltára zo Spišského Podhradia, ktoré patria cirkvi.
"Taktiež aj viacero diel Romana Ondaka či maľba Andreja Dúbravského. V reštaurátorských ateliéroch sa nachádzali diela Milana Laluhu a Ruda Sikoru. Dôsledky na diela nemožno v súčasnosti uspokojivo zhodnotiť, pretože prebiehajúce biologické a chemické procesy ešte nie sú ukončené. Takýto výkyv vlhkosti, zvlášť v prípade historických artefaktov, môže nenávratne poškodiť jednotlivé materiály či farebné vrstvy, resp. ich spojenie s podložkou,” vystríha platforma.
Otvorená kultúra! považuje na incidente za znepokojivé nielen potenciálne poškodenia zbierkových predmetov, ale aj to, ako vznikol a ako bol riešený. "Pracovník, ktorý dostal informáciu o zlyhávaní senzorov, problém urgentne neriešil. Pracovníci obsluhujúci systém merania a regulácie nerešpektovali odporúčanie odborného personálu a vlhkosť následne znižovali neprimeranou rýchlosťou. Monitorovací systém pri nameraní abnormálnych hodnôt neaktivoval alarm,” tvrdí Otvorená kultúra! a dodáva, že v SNG nebol aktivovaný krízový plán a ani zasiahnuté zbierkové predmety neboli včas skontrolované kurátormi a reštaurátormi.
Platforma tiež uvádza, že galéria neriešila žiadnu krízovú komunikáciu smerom von, hoci zasiahnuté boli aj deponované diela, ktoré nie sú v jej vlastníctve. Otvorená kultúra! zo vzniknutej situácie viní vedenie inštitúcie, ktoré označila za nefunkčné a odborne nespôsobilé.
Za situáciu s odborným personálom je podľa podľa Otvorenej kultúry! zodpovedný generálny riaditeľ SNG Juraj Králik, a za to, že je Králik riaditeľom SNG, nesie zodpovednosť ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS).
SNG má podľa platformy k dispozícii jeden z najmodernejších depozitárov na Slovensku, ktorý bol v rámci rekonštrukcie zariadený špičkovými prístrojmi, no na ich plnohodnotné využitie je potrebný kvalifikovaný dozor a obsluha.
"Odborná obec dlhodobo upozorňuje, že nekompetentné riadenie SNG môže viesť k trvalým a nenapraviteľným škodám. Pod vedením odborne nespôsobilých osôb budú incidenty podobné prudkému nárastu vlhkosti v depozitároch pribúdať a budú sa zhoršovať. Výsledkom môže byť poškodenie alebo zničenie umeleckých diel,” varuje Otvorená kultúra!
Upozornila tiež, že majitelia diel, čiže cirkev, zberatelia a zberateľky, umelci a umelkyne môžu za takýchto okolností svoje výpožičky zo SNG stiahnuť. "Ak v riadení SNG nedôjde k reflexii, štát, teda celá slovenská verejnosť, môže nenávratne prísť o artefakty s nenahraditeľnou historickou aj umeleckou hodnotou,” uzavrela Otvorená kultúra!
Zdroj: SITA.sk - Otvorená kultúra upozorňuje na zvýšenú vlhkosť vzduchu v depozitári SNG, varuje pred ohrozením vzácnych diel © SITA Všetky práva vyhradené.
Vyradenie senzorov z prevádzky
Nebol aktivovaný krízový plán
Nekompetentné riadenie môže viesť k trvalým škodám
Američania zabili dvoch ľudí pri zásahu proti lodi v Karibiku
Seyfor kupuje 40 percent Raynetu a vstupuje do oblasti CRM systémov – FOTO
