Sezóna NHL odštartuje v Prahe, Tatar: Veľmi sa z toho teším

Zámorská NHL odštartuje 4. a 5. októbra v pražskej O2 Aréne. V českej metropole sa odohrajú prvé dva duely základnej časti sezóny 2024/2025, v rámci projektu NHL Global Series sa v nich stretnú Buffalo Sabres a New Jersey Devils. V zostave diablov budú útočník Tomáš Tatar a obrana Šimon Nemec, čo priláka do hľadiska aj množstvo slovenských fanúšikov.





Zápasy zámorskej profiligy mimo USA a Kanady napíšu už 11. sezónu. V Česku sa bude hrať po piaty raz. V roku 2008 sa tam v dvojzápase stretli New York Rangers s Tampou Bay Lightning, v roku 2010 Boston Bruins a Phoenix Coyotes, v roku 2019 sa odohral v Prahe jeden duel medzi Philadelphiou Flyers a Chicagom Blackhawks a pred dvoma rokmi sa hrali dva zápasy San Jose Sharks proti Nashville Predators. Tento rok sa v Európe bude hrať aj 1. a 2. novembra, v Nokia Aréne vo fínskom Tampere sa v dvoch dueloch stretnú Dallas Stars a držitelia Stanleyho pohára z uplynulej sezóny Florida Panthers. Zo 42 zápasov NHL mimo Severnej Ameriky sa teda sedem hralo v Česku, všetky v pražskej O2 Aréne. Vo Fínsku sa doteraz hralo deväť duelov.Dallas si mimo USA a Kanady zahrá duel základnej časti prvýkrát a stane sa tak 27. tímom NHL s podobnou skúsenosťou. Pre Devils to bude druhý európsky zápas a pre Sabres a Panthers dokonca tretí trip a piaty zápas.Európske zápasy sú vítaná príležitosť vidieť NHL zblízka pre masy fanúšikov z Česka, Slovenska a z ďalších krajín. V kádroch štyroch tohtoročných účastníkov Global Series je 32 hokejistov zo siedmich európskych krajín.Medzi najväčšie hviezdy Buffala patrí švédsky obranca Rasmus Dahlin a medzi rastúce aj bývalý hráč Mníchova John-Jason Peterka. Na súpiske je aktuálne aj český útočník Lukáš Rousek a v budúcom ročníku by sa do tímu mohol dostať aj útočník Jiří Kulich, ktorého draftovali v roku 2022 v 1. kole ako 28. v poradí. Tréner "šablí" Lindy Ruff však zrejme českým hráčom nedá na domácom ľade priestor. "Určite by som chcel dať šancu českým chalanom. Je ale dôležité začať dobre sezónu, takže urobiť rozhodnutie ohľadom zostavy bude ťažké," uviedol kouč po prvom tréningu v Prahe. Hráči Buffala sú v Európe už niekoľko dní, v piatok 27. septembra boli súčasťou otvorenia novej arény v Mníchove. Tú dobudovali v lete. V prípravnom stretnutí proti domácemu EHC Red Bull Mníchov zvíťazili hladko 5:0.V zostave Devils figurujú okrem dvoch Slovákov švajčiarske hviezdy Nico Hischier a Timo Meier, brankár Akira Schmid, či českí útočníci Ondřej Palát a Tomáš Nosek. Tatara tiež čaká prvý zápas v NHL na európskom ľade. "Nikdy som to nezažil, veľmi sa z toho teším. Je super, že môžeme hrať pred českými a slovenskými fanúšikmi NHL zápas. Cítime sa tu ako doma. Verím, že sa to bude ľuďom páčiť," uviedol po stredajšom tréningu."Diabli" sú trojnásobnými šampiónmi ligy (1995, 2000, 2003), ale výraznejšiu stopu v play off zanechali naposledy v roku 2012, keď prehrali vo finále s Los Angeles. Vzájomný súboj oboch tímov bude atraktívnejší aj preto, že Ruff, terajší kormidelník Buffala, trénoval New Jersey uplynulé štyri sezóny. Odvolali ho tento rok v marci po sérii zlých výsledkov. V máji ho nahradil Sheldon Keefe. Ten pred prvým zápasom v Prahe povedal: "Vo všetkých troch pásmach chceme byť zomknutí, naši útočníci musia po ľade šprintovať, ale potrebujeme aj pomoc obrancov. Napádať musí všetkých päť hráčov tak, ako to len bude možné. Nie vždy to pôjde, ale musíme byť súdržní a nesmieme dať súperovi možnosť vydýchnuť."

program 2024 NHL Global Series - Praha /O2 Aréna/



piatok 4. októbra:



19.00 New Jersey Devils - Buffalo Sabres



sobota 5. októbra:



16.00 Buffalo Sabres - New Jersey Devils