Vlhová zaberá v Argentíne, do jej tímu pribudol lekársky špecialista

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová je v súčasnosti na sústredení v argentínskom stredisku Ushuaia, kde sa po vážnom zranení kolena pripravuje na návrat na súťažné svahy. Do jej tímu pribudol lekársky špecialista zo Švajčiarska, ktorý pomáha monitorovať zdravotný stav olympijskej víťazky z Pekingu. Vlhová sa zranila v januári tohto roka v pretekoch SP doma v Jasnej a následne podstúpila operáciu kolena.





Mauro Pini ako hlavný tréner Niké Ski Team Petra Vlhová si prijatie nového člena do tímu pochvaľuje. "Prijali sme dôležité rozhodnutie. Je to pre nás cenný člen tímu, ktorý pomáha Petre, ale aj nám trénerom, na dennej báze monitorovať stav kolena. Vďaka tomu sme schopní oveľa lepšie plánovať tréningovú záťaž a všetko, čo nás čaká. Kontrola sa deje každé ráno a od tria lekár, fyzioterapeut a samotná Petra očakávame zelenú, aby sme sa mohli vybrať na svah. Bez toho nejdeme na sneh. Rovnaká rutina je aj popoludní, respektíve po tréningovej záťaži na kopci. Vďaka zdieľaniu informácií navzájom môžeme mať celú situáciu úplne pod kontrolou, čo je mimoriadne dôležité," zdôraznil kouč v rozhovore pre Sport Management Company (SMC).Už koncom augusta absolvovala Vlhová krátky pobyt vo švajčiarskom stredisku Zermatt, kde sa prvýkrát od nešťastného pádu v Nízkych Tatrách postavila znovu na lyže a urobila aspoň niekoľko ľahučkých oblúčikov. "Po šiestich mesiacoch a dôležitej kontrole u špecialistu sme naplánovali pobyt v Zermatte, kde sme mali prvý opätovný kontakt so snehom. Boli sme tam viac ako turisti, než športovci. Pre Petru to boli spočiatku aj dosť emotívne chvíle. Mali sme naozaj veľmi pekné počasie, bolo tam super a spätne si to vyhodnocujem ako veľmi dôležitú súčasť procesu návratu po zranení," uviedol Pini. "V prvej polovici septembra sme boli následne v Saas-Fee, ale bolo to práve v čase, keď bolo v mnohých krajinách veľmi zlé počasie, aj preto sme boli na lyžiach len jeden deň. Pritom sme plánovali lyžovať štyri či päť dní, počas ktorých sme sa už chceli dostávať k základnému tréningovému nastaveniu. Následne sme sa trinásteho septembra presunuli do strediska Ushuaia, kde zostaneme takmer štyri týždne."Pobyt v Južnej Amerike zatiaľ napĺňa očakávania. "Momentálne má Petra za sebou sedem mesiacov od operácie a každý vie, že práve návrat do plného tréningu je pre profesionálneho športovca po takej dlhej prestávke najnáročnejšie obdobie. Niekedy to môže byť v tomto smere rýchlejšie, inokedy však potrebujete viac času, než ste možno pôvodne plánovali. My sme momentálne presne v polovici tohto procesu. Tešíme sa, že tu môžeme byť, podmienky máme naozaj skvelé. Koncom septembra sa tu už začína jar, ale vyzerá to tu stále ako v zime," povedal kouč slovenskej reprezentantky.Vlhovej tím nechce návrat do súťažného kolotoča uponáhľať, hoci Svetový pohár odštartuje už koncom októbra obrovským slalomom v rakúskom Söldene. "Neustále sa zlepšujeme a posúvame, no v tejto fáze postupného zvyšovania zaťaženia nevieme, ako dlho to ešte bude trvať. Po pobyte v Ushuaii budeme potrebovať ešte kemp zameraný na kondičnú časť prípravy, respektíve na zlepšovanie fyzickej stránky. Pomaly, samozrejme, plánujeme program na október, respektíve na prvú polovicu novembra. Uvidíme, ako to pôjde, stále je príliš skoro hovoriť čokoľvek k prípadnému prvému štartu v súťažných pretekoch. Pre každého z nás v tíme a aj pre Petru je isté a jasné momentálne len jedno, že sa chceme vrátiť na svahy a do pretekov až vtedy, keď bude Petra vo forme, ktorá sa čo najviac približuje k absolútnej špičke," vysvetlil Pini.