SEZÓNA SA MU SKONČILA: Fehérváry musel pod skalpel

Slovenský hokejista Martin Fehérváry nedohrá sezónu v zámorskej NHL. Dvadsaťpäťročný obranca Washingtonu Capitals utrpel v závere základnej časti zranenie pravého kolena a musel absolvovať operáciu menisku.





Fehérváry odohral v základnej časti 81 zápasov, až kým ho nezastavilo zranenie v predposlednom dueli na ľade New Yorku Islanders (3:1). Na konci prvej tretiny si privodil zranenie, do druhej sa vrátil a stretnutie dohral, no odvtedy už nebol na ľade.„Fehérváry včera absolvoval úspešnú chirurgickú procedúru na reparáciu menisku a vynechá zvyšok play off,“ napísal jeho klub na sociálnych sieťach.Slovenský obranca si v prebiehajúcom ročníku vylepšil kariérne maximá v počte asistencií (20), bodov (25) aj v hodnotení plus/mínus (+18). Na konte mal aj 25 trestných minút. V priemer odohral približne 19 minút na zápas, patril medzi najlepších hráčov klubu počas oslabení a nazbieral aj 150 zblokovaných striel.„Je to obrovská strata pre náš tím, naozaj mi je ho ľúto. Je totiž neospevovaný hrdina nášho tímu. Ak poznáte Washington Capitals, pohybujete sa okolo nášho tímu a sledujete ho, tak viete, že je to niekto, komu zvyšok hokejového sveta pravdepodobne nevenuje veľkú pozornosť, no je významnou súčasťou nášho mužstva,“ povedal tréner Spencer Carbery na adresu Fehérváryho.„Obrovská strata,“ pridal sa obranca Matt Roy. „Má za sebou takú dobrú sezónu a tvrdo pre nás pracuje, takže nám bude určite chýbať,“ uviedol podľa AP. Fehérváryho nahradil v prvom zápase série s Montrealom (3:2 pp) Alexander Alexejev, ktorý v závere dostal hokejkou Jakea Evansa do tváre, potreboval „rozsiahlu dentálnu starostlivosť“, ale podľa Carberyho nastúpi v druhom dueli.Washington si vybral Fehérváryho zo 46. miesta draftu v roku 2018. Odvtedy zaň odohral 299 duelov základnej časti, v ktorých zaznamenal 75 bodov (22+53). V 13 stretnutiach play off strelil dva góly a pridal asistenciu.