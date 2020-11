Sezónne terasy môžu byť v Trnave otvorené ďalej, mesto zohľadnilo súčasnú situáciu

Prenájom pozemku za jedno euro

Terasy pomáhali podnikom prežiť

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Reštaurácie, kaviarne a ďalšie gastropodniky v Trnave môžu mať sezónne terasy v prevádzke aj po 15. novembri. Umožňuje im to zmena podmienok pre umiestňovanie a prevádzkovanie exteriérových sedení, ktorú schválili poslanci mestského zastupiteľstva.Reagovali tak na aktuálnu situáciu, ktorá neumožňuje týmto podnikom obsluhovať zákazníkov v interiéri. Doteraz mohli byť vonkajšie terasy na pozemkoch mesta vždy len v období od 1. marca do 15. novembra.Niektoré prevádzky na Hlavnej ulici si terasy ponechali a prekryli ich textilnými prístreškami. Rovnako ako v predchádzajúcom období, aj od polovice novembra zaplatia za prenájom pozemku len jedno euro.V predchádzajúcich rokoch platili nájomné 20 centov za meter štvorcový a deň.V tomto roku sa prvé sezónne terasy v centre Trnavy objavili už začiatkom marca. Po 16. marci ich podnikatelia v dôsledku opatrení počas prvej vlny pandémie ochorenia COVID-19 zrušili.Po uvoľnení opatrení sa terasy pred prevádzky opäť vrátili a počas leta mnohým podnikom pomáhali prežiť náročné obdobie.Od polovice októbra sa ich podnikanie opäť skomplikovalo po prijatí opatrenia Úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého môžu reštaurácie a ďalšie zariadenia verejného stravovania podávať jedlá a nápoje len na terasách alebo si ich môžu zákazníci brať so sebou.