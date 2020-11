Žiga: Hlas možno poskytne Smeru podpisy pod schôdzu o vyslovení nedôvery vláde

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - Nezaradení poslanci Národnej rady SR z mimoparlamentnej strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) možno poskytnú svoje podpisy pod vyslovenie nedôvery vláde.V nedeľňajšej diskusnej relácii V politike televízie TA3 to povedal nezaradený poslanec parlamentu Peter Žiga (Hlas-SD).So zámerom vysloviť nedôveru vláde prišla opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) , ktorá má v pléne k dispozícii 26 poslancov.„Mrzí ma však, že Smer-SD nám posiela odkazy cez médiá. O takýchto veciach by sme mali rokovať a aj opozícia by mala fungovať podľa istých pravidiel," dodal Žiga.