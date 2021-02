Sezónu F1 zrejme čakajú ďalšie zmeny, začať by sa mohla dvojicou pretekov v Bahrajne

F1

5.2.2021 (Webnoviny.sk) - Majstrovská sezóna formuly 1 sa po roku opäť začne so značným oneskorením. A to až 28. marcav Bahrajne. Nasledovať by malav talianskej Imole, ktorá nahradí pôvodne na tento termín plánovanú Grand Prix Číny.Lenže všetko môže byť napokon inak. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu koronavírusu a cestovné problémy s ňou súvisiace sa môže stať, že na úvod sezóny sa piloti efjednotky dvakrát za sebou predstavia v Bahrajne."Máme na stole možný plán B, C aj D. Jednou z možností sú dvoje preteky na úvod sezóny v Bahrajne. Chceme však zachovať pôvodný počet 23 pretekov. Definitíva padne v najbližších dňoch," uviedol výkonný riaditeľ majstrovstiev sveta monopostovStefano Domenicali podľa portálu ORF.Prvý májový termín stále zostáva voľnýa pôvodne tradičný úvod sezóny -v Melbourne sa presunie až na november. Po tomto termíne sa bude súťažiť už len v