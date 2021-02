Slovenskí tenisti už poznajú súperov na Australian Open, Kužmová si v 1. kole zahrá proti Sobolenkovej

Schmiedlová sa stretne s Hibiovou

Slovenskí muži mali prijateľný žreb



Žreb slovenských tenistov vo dvojhre na Australian Open 2021:

Dvojhra mužov - 1. kolo:

Norbert Gombos (SR) - Alex Bolt (Aus.)

Andrej Martin (SR) - Thiago Monteiro (Braz.)



Dvojhra žien - 1. kolo:

Anna Karolína Schmiedlová (SR) - Majo Hibiová (Jap.)

Viktória Kužmová (SR) - Arina Sobolenková (Biel.-7)





6.2.2021 (Webnoviny.sk) - Štyria slovenskí tenisti v piatok spoznali súperov v úvodnom kole dvojhry na Australian Open v Melbourne. Žreb bol nemilosrdný voči slovenskej ženskej jednotke Viktórii Kužmovej (98. v rebríčku WTA), ktorá si zmeria sily s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou. Nasadená sedmička ženskej dvojhry Sobolenková vyhrala prípravný turnaj WTA v Abú Zabí v SAE a predtým na sklonku uplynulej sezóny brala tituly aj v českej Ostrave a rakúskom Linzi.Bilancia oboch hráčok je vyrovnaná 1:1. Slovenka zvíťazila pred troma rokmi v zápase Pohára federácie v Minsku /6:2, 2:6, 7:6/. Anna Karolína Schmiedlová sa stretne s Japonkou Majo Hibiovou. Schmiedlová pôvodne neuspela v kvalifikácii v Dauhe, ale do Melbourne sa napokon dostala spomedzi náhradníčok. Jej súperka Hibiová je, naopak, úspešná kvalifikantka. V hlavnej súťaži na AO sa predstaví po prvý raz.Dvadsaťšesťročná Schmiedlová si už šesťkrát zahrala v hlavnej súťaži v Melbourne, ale len dvakrát sa prebojovala do 2. kola. Jej najlepšími grandslamovými výsledkami zatiaľ sú tretie kolá - dvakrát na Roland Garros (2014 a 2020) a raz na US Open (2015).Relatívne prijateľný žreb mali slovenskí muži. Národná jednotka Norbert Gombos (89. v renkingu ATP) sa stretne s austrálskym držiteľom voľnej karty Alexom Boltom. Andrej Martin (102.) si zahrá proti Brazílčanovi Thiagovi Monteirovi. Gombos má s ľavákom Boltom nepriaznivú bilanciu 0:2.Na 30-ročného Gombosa čaká siedma účasť v hlavnej súťaži na turnaji "veľkej štvorky", v Melbourne sa vlani premiérovo lúčil hneď v 1. kole. O rok starší Martin bude mať premiéru na Australian Open. Dosiaľ bol na "grandslame" štyrikrát v hlavnej súťaži, jeho maximom je 3. kolo z Roland Garros 2016.