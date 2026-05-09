Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Sfalšoval Tatran Prešov dôležitý doklad? Disciplinárna komisia SFZ dala klubu ultimátum, Šarišania reagujú
Ak by k pochybeniu predsa len došlo, tak Prešov čaká pokuta, prípadne aj preradenie do nižšej súťaže. Zatiaľ k oficiálnemu rozhodnutiu neprišlo. Slovenský futbalový FC Tatran Prešov má údajne ...
Slovenský futbalový FC Tatran Prešov má údajne problém s falšovaním dokladov. Na svojom webe to uviedla Disciplinárna komisia Slovenského futbalového zväzu (DK SFZ).
Ide o potvrdenie, ktoré sa týka udelenia licencie na budúcu sezónu v Niké lige. Klub zo Šariša na to okamžite reagoval a vydal stanovisko.
"Na základe podnetu Prvostupňového orgánu licenčného konania SFZ, začína podľa čl. 71/3e DP disciplinárne konanie, vo veci podozrenia z disciplinárneho previnenia Porušenia predpisu SFZ (predloženie sfalšovaného dokladu v licenčnom konaní), podľa čl. 64/1d DP a zároveň vyzýva klub na predloženie stanoviska k danej veci, v lehote najneskôr do 13.5.2026," píše DK SFZ.
Tatran Prešov sa na sociálnej sieti k celej situácii vyjadril. "Klub týmto informuje verejnosť, že v stanovenej lehote podá odvolanie voči rozhodnutiu Licenčnej komisie SFZ vo veci disciplinárneho previnenia za údajné porušenie predpisov SFZ, týkajúce sa predloženia sfalšovaného dokladu v licenčnom konaní," začal posledný celok Niké ligy.
Zistili pochybenie na druhej strane
"Predmetná záležitosť sa týka potvrdenia zdravotnej poisťovne. Podľa doteraz zistených skutočností však k pochybeniu došlo na strane vydávajúceho orgánu, ktorý predmetné potvrdenie klubu poskytol. Tím je presvedčený, že všetky relevantné okolnosti prípadu neboli doposiaľ dostatočne objasnené, a preto využije všetky dostupné prostriedky na ochranu svojho mena a svojich práv," dodal Tatran v stanovisku.
Ak by k pochybeniu predsa len došlo, tak Prešov čaká pokuta, prípadne aj preradenie do nižšej súťaže. Zatiaľ k oficiálnemu rozhodnutiu neprišlo.
Tím z východného Slovenska večer čaká dôležitý súboj o záchranu so Skalicou. Ak sa chce udržať medzi elitou, potrebuje nutne vyhrať, aby predstihol predposledné Komárno, ktoré sa v nedeľu 10. mája predstaví v Košiciach.
Zdroj: SITA.sk - Sfalšoval Tatran Prešov dôležitý doklad? Disciplinárna komisia SFZ dala klubu ultimátum, Šarišania reagujú © SITA Všetky práva vyhradené.
Úctyhodný výkon Wembanyamu. Mladá hviezda graduje formu v prvom play-off v NBA – VIDEO
Slafkovský a jeho Montreal vyrovnali stav série proti Buffalu. Canadiens podal diametrálne odlišný výkon ako v prvom zápase – VIDEO
