Sobota 9.5.2026
Meniny má Roland
09. mája 2026
Slafkovský a jeho Montreal vyrovnali stav série proti Buffalu. Canadiens podal diametrálne odlišný výkon ako v prvom zápase – VIDEO
Už po necelých úvodných piatich minútach stretnutia bolo 2:0 pre Montreal. Útočník Alex Newhook skóroval dvakrát a jeho Montreal Canadiens aj vďaka tomu zdolal Buffalo Sabres 5:1 v 2. zápase play-off ...
9.5.2026 (SITA.sk) - Už po necelých úvodných piatich minútach stretnutia bolo 2:0 pre Montreal.
Útočník Alex Newhook skóroval dvakrát a jeho Montreal Canadiens aj vďaka tomu zdolal Buffalo Sabres 5:1 v 2. zápase play-off série vo Východnej konferencii. Stav je vyrovnaný 1:1.
"Myslím si, že ako tím sme vedeli, že potrebujeme veľké úsilie, odraziť sa dopredu po úvodnej prehre. V celej sezóne bolo veľa dobrých zápasov. Dokázali sme podať celkom solídny výkon," uviedol Kanaďan pre web nhl.com.
Za Habs skórovali aj Mike Matheson, Alexandre Carrier a Nick Suzuki. Jakub Dobeš mal 29 zákrokov a Juraj Slafkovský nebodoval. Ďalšie stretnutie je na programe v noci z nedele 10. na pondelok 11. mája.
"Myslím si, že tri alebo štyri góly boli len výsledkom zlej hry s pukom. Nemôžete sa sami zdolať. Vieme, že musíme byť lepší. Po prvom zápase sme si povedali, že je mojou úlohou uistiť sa, že sa správne naladíme," uviedol tréner Buffala Lindy Ruff s tým, že to napokon nevyšlo.
Už po necelých úvodných piatich minútach stretnutia bolo 2:0 pre Montreal. "Vedeli sme, že musíme mať dobrý štart. Bolo úžasné dostať sa do vedenia a postupne sme si budovali hru. Všetci boli naozaj nadšení a odohrali úžasný zápas," chválil spoluhráčov kapitán Habs Suzuki.
Kanadský tím neskôr viedol už 3:0, kým sa domáci konečne v dueli presadili a to až 38 sekúnd pred koncom druhej tretiny. V záverečnom dejstve sa dvakrát presadil Montreal, jeden zásah padol do prázdnej bránky súpera.
"Bolo to trochu iné ako prvý zápas. Na začiatku sme prehrávali o dva góly a snažili sme sa to dohnať," priblížil hráč domáceho Buffala Tage Thompson. Jeho výkon sa mu nepáčil, lebo "všetko, čoho sa dotkol, sa zmenilo na katastrofu". Musí na tento súboj zabudnúť a ísť ďalej.
Tréner Montrealu Martin St. Louis si uvedomuje, že sa jeho tím poučil z minuloročného play-off. "Som hrdý na reakciu. Nie som prekvapený. Každý zápas má svoj vlastný príbeh aj každá séria a nemôžete ho diktovať. Musíte jednoducho písať ďalej. A prepíšte to, ak sa vám to nepáči," dodal kouč Habs.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský a jeho Montreal vyrovnali stav série proti Buffalu. Canadiens podal diametrálne odlišný výkon ako v prvom zápase – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Kontrolovali stretnutie
Sfalšoval Tatran Prešov dôležitý doklad? Disciplinárna komisia SFZ dala klubu ultimátum, Šarišania reagujú
