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30. júla 2026
SFTA predstavila slovenského kandidáta na Oscara, film mladého režiséra je jeho celovečerným debutom
Tagy: Oscar Slnko v sieti
Finálneho kandidáta členovia poroty vyberali spomedzi piatich hraných filmov. Na snímke Potopa sa zhodla nadpolovičná väčšina z nich. Kandidát na prestížnu cenu Akadémie filmových umení a vied ...
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30.7.2026 (SITA.sk) - Finálneho kandidáta členovia poroty vyberali spomedzi piatich hraných filmov. Na snímke Potopa sa zhodla nadpolovičná väčšina z nich.
Kandidát na prestížnu cenu Akadémie filmových umení a vied Oscar je známy. Členovia Slovenskej a filmovej televíznej akadémie (SFTA) rozhodli, že to bude film Potopa, ktorý bude súťažiť v kategórii Najlepší medzinárodný film.
Finálneho kandidáta členovia poroty vyberali spomedzi piatich hraných filmov. Na snímke Potopa sa zhodla nadpolovičná väčšina z nich. Film tohto roku získal aj najviac ocenení Slnko v sieti za rok 2025. SFTA pripomína, že ich bolo až šesť.
Viceprezident SFTA Martin Šmatlák vyzdvihol, že film Potopa je výnimočné dielo slovenskej audiovizuálnej tvorby pre svoje umelecké spracovanie aj tému. „Tá je síce lokálne ukotvená, no zároveň má výrazný hodnotový presah, ktorý jej dáva univerzálny rozmer. Veď s núteným vysťahovaním jednotlivcov či spoločenstiev sa ľudstvo stretáva naprieč dejinami aj teritóriami. Film tak má výrazné šance osloviť medzinárodné publikum, čo je dôležitý aspekt nášho výberu,“ priblížil Šmatlák.
Udeľovanie Oscarov bude mať svoj 99. ročník 14. marca, pričom Slovenská republika bude jeho súčasťou už tridsiaty raz. Americkú akadémiu sa tak tentokrát pokúsi presvedčiť silný príbeh o hľadaní identity a slobody, ale aj porozumenia a rodinného dedičstva na pozadí zatopenia domova pre výstavbu vodnej nádrže Starina.
SFTA priblížila, že film prekvapil ako laických, tak aj odborných divákov a od samého začiatku má mimoriadne vysoké hodnotenie. Divákov zaujali najmä herecké výkony a tiež filmový jazyk režiséra Martina Gondu, pre ktorého išlo po študentskom filme Pura Vida o prvý celovečerný film.
„Veľmi si vážim, že SFTA vybrala za slovenského kandidáta na Oscara práve Potopu. Je to pre mňa obrovská česť. Tento film je pre mňa výnimočný nielen preto, že je mojím celovečerným debutom, ale aj pre cestu, ktorou vznikal. Od prvých príprav cez nakrúcanie až po posledný deň postprodukcie sme sa usilovali pristupovať ku každému detailu s rešpektom a úctou k vysídlenej komunite Rusínov,“ priblížil režisér, pre ktorého bude cťou, ak príbeh a jeho posolstvo osloví aj americkú akadémiu.
Zdroj: SITA.sk - SFTA predstavila slovenského kandidáta na Oscara, film mladého režiséra je jeho celovečerným debutom © SITA Všetky práva vyhradené.
Kandidát na prestížnu cenu Akadémie filmových umení a vied Oscar je známy. Členovia Slovenskej a filmovej televíznej akadémie (SFTA) rozhodli, že to bude film Potopa, ktorý bude súťažiť v kategórii Najlepší medzinárodný film.
Získal už šesť ocenení
Finálneho kandidáta členovia poroty vyberali spomedzi piatich hraných filmov. Na snímke Potopa sa zhodla nadpolovičná väčšina z nich. Film tohto roku získal aj najviac ocenení Slnko v sieti za rok 2025. SFTA pripomína, že ich bolo až šesť.
Viceprezident SFTA Martin Šmatlák vyzdvihol, že film Potopa je výnimočné dielo slovenskej audiovizuálnej tvorby pre svoje umelecké spracovanie aj tému. „Tá je síce lokálne ukotvená, no zároveň má výrazný hodnotový presah, ktorý jej dáva univerzálny rozmer. Veď s núteným vysťahovaním jednotlivcov či spoločenstiev sa ľudstvo stretáva naprieč dejinami aj teritóriami. Film tak má výrazné šance osloviť medzinárodné publikum, čo je dôležitý aspekt nášho výberu,“ priblížil Šmatlák.
Udeľovanie Oscarov bude mať svoj 99. ročník 14. marca, pričom Slovenská republika bude jeho súčasťou už tridsiaty raz. Americkú akadémiu sa tak tentokrát pokúsi presvedčiť silný príbeh o hľadaní identity a slobody, ale aj porozumenia a rodinného dedičstva na pozadí zatopenia domova pre výstavbu vodnej nádrže Starina.
Režisérov prvý celovečerný film
SFTA priblížila, že film prekvapil ako laických, tak aj odborných divákov a od samého začiatku má mimoriadne vysoké hodnotenie. Divákov zaujali najmä herecké výkony a tiež filmový jazyk režiséra Martina Gondu, pre ktorého išlo po študentskom filme Pura Vida o prvý celovečerný film.
„Veľmi si vážim, že SFTA vybrala za slovenského kandidáta na Oscara práve Potopu. Je to pre mňa obrovská česť. Tento film je pre mňa výnimočný nielen preto, že je mojím celovečerným debutom, ale aj pre cestu, ktorou vznikal. Od prvých príprav cez nakrúcanie až po posledný deň postprodukcie sme sa usilovali pristupovať ku každému detailu s rešpektom a úctou k vysídlenej komunite Rusínov,“ priblížil režisér, pre ktorého bude cťou, ak príbeh a jeho posolstvo osloví aj americkú akadémiu.
Zdroj: SITA.sk - SFTA predstavila slovenského kandidáta na Oscara, film mladého režiséra je jeho celovečerným debutom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Oscar Slnko v sieti
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