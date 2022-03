SFZ sa pripojil k iniciatíve Poliakov, reprezentácia v najbližších mesiacoch nenastúpi proti Rusku ani Bielorusku

Vyjadrili solidaritu s Ukrajinou

Slováci si nároky nerobia

1.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský futbalový zväz (SFZ) sa pripája k protiruskej iniciatíve Poľského futbalového zväzu (PZPN), ktorá mu bola doručená v pondelok 28. februára.Vo svojom stanovisku SFZ tvrdí, že nepovažuje za možné, aby slovenská reprezentácia na akejkoľvek úrovni v najbližších mesiacoch nastúpila proti tímom Ruska a Bieloruska. A to bez ohľadu na názov, pod ktorým by prípadne nastupovali."V súčasnej dobe, keď sme svedkami brutálnej vojny na Ukrajine, to nepovažujeme za možné. Plne sa stotožňujeme s rozhodnutiami FIFA a UEFA, ktoré prijali v pondelok 28. februára. Vyjadrujeme solidaritu s ukrajinskou futbalovou rodinou a všetkými občanmi Ukrajiny, zároveň ponúkame Ukrajinskému futbalovému zväzu pomoc vo všetkom, v čom budeme vedieť pomôcť," píše sa v stanovisku vedenia slovenského futbalu na webe SFZ.Predstavitelia SFZ sa vyjadrili aj k špekuláciám, či by Slováci prípadne nemohli nahradiť Rusov v dvojkolovej baráži o postup na MS 2022 v Katare.Rusko bolo jedným z kvalifikačných súperov Slovenska, ale na rozdiel od tímu SR si zabezpečilo postup do zápasov play-off o MS 2022. V ňom však vzhľadom na eskalujúci vojenský konflikt na Ukrajine nebude môcť nastúpiť proti tímu Poľska."Chceme zdôrazniť, že Slovensko nedosiahlo v doterajšej kvalifikácii MS 2022 také výsledky, ktoré by ho oprávňovali za normálnych okolností ďalej bojovať o postup na záverečný turnaj. Preto si nechceme robiť žiaden automatický nárok na dodatočné zaradenie do baráže a budeme plne rešpektovať akékoľvek rozhodnutie FIFA a UEFA v tejto veci," dopĺňa vedenie slovenského futbalu.