Slovenskí parahokejisti sa už v Číne aklimatizovali, pri svojej premiére na paralympiáde nepredajú kožu lacno

1.3.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí športovci pred piatkovým úvodom zimných paralympijských hier v čínskom Pekingu sú už aklimatizovaní na miestne podmienky a pripravujú sa na svoje súťaže.Hráči v curlingu na vozíku sa na ľad prvýkrát dostanú až vo štvrtok, no reprezentanti v paraalpskom lyžovaní a parahokeji už majú za sebou viacero tréningov priamo na športoviskách."Myslel som si, že aklimatizácia bude ťažšia. Ja sám som sa snažil dopredu prispôsobiť časovému posunu a mali sme pokyny, ako sa s tým vyrovnať. Myslím si, že to zvládame celkom v pohode," prezradil po utorkovom tréningu jeden z najskúsenejších hráčov v parahokeji Peter Štít.Slováci sa v parahokeji prebojovali na ZPH premiérovo v histórii. "Pre nás je paralympiáda taká odmena. Mám pocit, že z toho nebudeme príliš nervózni. Mohli sme byť vtedy, keď sme o ňu bojovali, prípadne na majstrovstvách sveta. Bol to sen každého z nás a teraz si to ideme užiť," pokračoval už 47-ročný rodák z Námestova, ktorý stál pri zrode tohto športového odvetvia v slovenských podmienkach."Vtedy som si nedokázal predstaviť, že budeme v roku 2022 na paralympiáde a nemyslel som si, že ešte stále budem hrať. Je to krása, ale už sa tým veľmi nezaoberám. Myslím na to, čo bude," doplnil.Podmienky priamo v Pekingu sa slovenskému tímu pozdávajú. "Je to iné, ako sme naučení u nás na Slovensku, ale podľa mňa je to celkom podobné na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave. Museli sme si zvykať, prvý tréning bol náročnejší. Ale máme už za sebou tri tréningy a je to dobré," zhodnotil najmladší člen slovenského výberu Dávid Korman.Skúsený Štít ho doplnil: "Pekinský ľad je fajn. Rýchlo sa síce zničí, ale je dobrý. My sme zvyknutí trénovať na horších. Rozmery plochy by nám mali ako pomalšiemu tímu vyhovovať, ale ukáže sa to až v zápasoch."Slovenskí parahokejisti budú v Pekingu bojovať v rovnakej lokalite, v ktorej pred pár dňami získali hokejisti SR olympijský bronz.A ani oni nechcú vo svetovej konkurencii predať kožu lacno. "Chceme urobiť čo najlepší výsledok, dáme do toho všetko a normálne športovo si to užívame," doplnil 23-ročný Korman.ZPH 2022 v Pekingu sa začnú v piatok 4. marca otváracím ceremoniálom a potrvajú do nedele 13. marca.