Shakira a Piqué už netvoria hviezdny pár, speváčka pristihla partnera pri nevere

4.6.2022 - Po jedenástich rokoch sa končí príbeh prominentného páru - kolumbijská speváčka Shakira a španielsky futbalový obranca Gerard Piqué sa rozchádzajú.Nedávno médiá po celom svete priniesli správu, že 45-ročná umelkyňa pristihla svojho partnera pri nevere, Piqué mal mať pomer s matkou 17-ročného spoluhráča Gaviho z klubu FC Barcelona Futbalista v ich spoločnom dome údajne najprv spával v obývačke na gauči, neskôr sa mal odsťahovať a dom nechať už bývalej partnerke a ich deťom.V sobotu Shakira potvrdila rozchod s o desať rokov mladším partnerom, s ktorým neboli zosobášení a majú spolu dvoch potomkov - deväťročného Milana a šesťročného Sashu."Bohužiaľ musíme potvrdiť rozchod. Pre dobro našich detí, ktoré sú našou hlavnou prioritou, prosíme každého o rešpektovanie nášho súkromia. Ďakujem za pochopenie," uviedla speváčka vo vyhlásení prostredníctvom svojej komunikačnej agentúry, cituje ho web britského britského bulvárneho periodika Daily Star.Gerard Piqué a Shakira sa zoznámili v roku 2010 v Madride na hudobnom festivale Rock in Rio. Ako upozornil web hole.com, mnohé zdroje uvádzajú, že sa tak stalo počas nakrúcania videoklipu k hitu Waka Waka, ktorý bol oficiálnou piesňou majstrovstiev sveta 2010 v Juhoafrickej republike.Podľa španielskeho denníka Marca nežiadajú Piqué ani Shakira od toho druhého žiadne financie a chcú len zaistiť to najlepšie pre svojich potomkov. Speváčka údajne zvažuje, že sa odsťahuje zo Španielska, keďže v Barcelone vraj nemá priateľov, ktorí by neboli priateľmi jeho doterajšieho partnera.