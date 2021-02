Shiffrinová bude štyrikrát v hre o medailu, neverí však v obhajobu titulu v super G

Pokračovanie superobrovským slalomom

Trauma zo smrti otca

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Mikaela Shiffrinová sa počas tejto sezóny Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní dosiaľ nepredstavila v rýchlostných disciplínach, ale na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo bude obhajovať titul v superobrovskom slalome.Skvelá Američanka vynechala štvoro pretekov Svetového pohára v uplynulých dvoch týždňoch v Crans Montane a Garmisch-Partenkirchene, namiesto toho sa venovala aj tréningu rýchlostných disciplín.Dosiaľ naposledy sa v super G súťažne predstavila pred vyše rokom 26. januára 2020 v bulharskom Bansku. Tie preteky vtedy vyhrala."Na dlhých lyžiach som sa v tréningu cítila dobre, bavilo ma to. Myslím si, že môžem byť rýchla a dosiahnuť dobrý výsledok. Ak sa však reálne pozriem na to, čo predvádza Lara Gutová-Behramiová aj niektoré ďalšie pretekárky v super G, svoj titul zrejme neobhájim. Treba mať triezvu myseľ," komentovala 25-ročná Američanka na webe NBC Sports.Shiffrinová sa chystá štyrikrát na štart pretekov v Cortine d'Ampezzo. Začne alpskou kombináciou v pondelok 8. 2., pokračovať bude už o deň neskôr superobrovským slalomom.Nasledovať budú obrovský slalom (18. 2.) a slalom (20. 2.), kde sa chystá zaútočiť na rekordný piaty titul majsterky sveta v neprerušenej sérii. Prvýkrát sa pozlátila v Schladmingu 2013, keď ešte nemala 18 rokov.Američania predbežne nerátajú na MS 2021 so Shiffrinovej účasťou v tímovej súťaži a ani v pretekoch v paralelnom obrovskom slalome. "Aj tak by to mali byť majstrovstvá sveta, kde bude Shiffrinová vyťaženejšia ako kedykoľvek predtým," doplnil americký zdroj v sekcii Olympic Talk.Druhého februára uplynul rok od tragickej smrti Shiffrinovej otca Jeffa. Táto trauma zanechala na nej stopy a do kolotoča SP sa vrátila až v novembri vo fínskom Levi s menšími ambíciami ako zvyčajne.V sezóne SP 2020/2021 odjazdila iba 5 slalomov a 5 obrovských slalomov, pripísala si dve víťazstvá a celkovo štyri pódiové umiestnenia. V celkovom poradí SP jej patrí siedma pozícia, v hodnotení slalomu je tretia a v obrovskom slalome piata.