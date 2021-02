Tampa potopila Detroit už v úvode, triumf Bostonu režíroval hetrikom Pastrňák (video)

Greissa v bránke vymenili

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Detroitu Red Wings v zámorskej NHL už sedem duelov neokúsili, ako chutí víťazstvo. V stredajšom súboji základnej časti prehrali na ľade obhajcu Stanleyho pohára Tampy Bay Lightning 1:5, keď domáce "blesky" prakticky rozhodli o svojom úspechu už v úvodnej päťminútovke.Kým "červené krídla" sú na dne tabuľky Centrálnej divízie NHL, Tampe v nej patrí po treťom triumfe za sebou líderská pozícia. Pri zisku dvoch bodov za Lightning nastúpil aj slovenský obranca Erik Černák , ktorý na ľade strávil 17:33 min.Domáci otvorili skóre už v 2. minúte zásluhou Victora Hedmana, vzápätí sa k nemu pridali aj Anthony Cirelli a Ryan McDonagh. Thomasa Greissa po treťom inkasovanom góle nahradil v bránke hostí Calvin Pickard a ten neskôr inkasoval už len dvakrát v druhej tretine od Braydena Pointa a Alexa Killorna.Za Red Wings v 30. minúte korigoval na 1:4 Anthony Mantha. "Mám veľkú radosť, že do duelu sme vstúpili s chuťou a od úvodu udali jeho tón," radoval sa kouč domácich Jon Cooper. Za hostí sa za brankára Greissa, ktorý inkasoval trikrát z piatich striel súpera, postavil Luke Glendening."Vôbec sme mu nepomáhali. Strácali sme puky a neboli na správnych miestach," povedal podľa NHL.com útočník Detroitu a pokračoval: "Každého v tíme hnevá, že nám to nejde. Musíme si nastaviť zrkadlo a pozrieť sa doň. Všetci vrátane mňa musíme na ľade odvádzať lepšiu prácu."V druhom stredajšom súboji hráči Bostonu zvíťazili na ľade Philadelphie Flyers 4:3 po predĺžení. Bruins sa tak dostali na čelo Východnej divízie práve pred svojho ostatného súpera. Hrdinom hostí sa stal český útočník David Pastrňák , ktorý bol pri všetkých góloch Bostonu.V riadnom hracom čase otvoril skóre už v 12. sekunde a neskôr za nepriaznivého stavu 1:3 zásahmi v 53. minúte a 15 sekúnd pred treťou sirénou zariadil predĺženie. V jeho 31. sekunde spolu s krajanom Davidom Krejčím asistovali na rozhodujúci gól Patricea Bergerona.Pastrňák sa vrátil po zranení vo veľkom štýle a v troch dueloch nazbieral sedem bodov za 5 gólov a 2 asistencie. "Zotavovanie trvalo poriadne dlho, niečo také som v doterajšej kariére nezažil. Na návrat som sa veľmi tešil a aj som bol trochu nervózny. S príchodom na ľad to však zo mňa opadlo a cítil som sa skvelo," ozrejmil na webe NHL český hokejista.Tréner Flyers Alain Vigneault po súboji hneď pomenoval príčinu neúspechu: "Nechali sme súpera, aby jeho najlepší hráči mali dostatok priestoru na ľade a práve oni rozhodli." Narážal tým aj na skutočnosť, že Boston využil až tri presilovky zo štyroch ponúknutých príležitostí.Vedenie NHL má po strede dôvod na ďalšie starosti, muselo totiž odložiť najbližšie štyri stretnutia Minnesoty Wild. Dôvodom je viacero prípadov ochorenia COVID-19 v kabíne "divochov", keď na príslušnú listinu putovali obranca Jared Spurgeon a útočníci Nick Bjugstad, Nick Bonino, Joel Eriksson Ek a Marcus Johansson.Wild majú uzavreté aj tréningové centrum a do kolotoča profiligy sa vrátia najskôr 11. februára zápasom proti St. Louis Blues.