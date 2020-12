Shiffrinová: Dobieham zameškané, každý deň je pre mňa ako nový začiatok

Super G až na konci sezóny

Chcela len prejsť cieľom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.12.2020 (Webnoviny.sk) - Mikaela Shiffrinová nemá aktuálne vo Svetovom pohári zďaleka také vysoké ambície, na aké sme u nej zvyknutí. Fenomenálna americká slalomárka a víťazka 66 pretekov SP zmeškala v príprave oproti svojim súperkám 40 tréningových dní na snehu a vôbec sa nevenovala rýchlostným disciplínam. Znamená to, že dôraz bude v najbližších týždňoch klásť najmä na slalom a obrovský slalom."Trénujem, ale stále len dobieham zameškané. A taká bude celá sezóna. Každý deň je pre mňa ako nový začiatok. Za normálnych okolností by som už mala za sebou 60 dní na snehu a teraz ich mám sotva 20. A k tomu treba ešte prirátať rôzne cestovné obmedzenia v súvislosti s koronakrízou," vyhlásila Mikaela Shiffrinová, cituje ju portál ORF.Po novembrovom návrate do kolotoča Svetového pohára v Levi (vo dvoch slalomoch tam skončila druhá a piata) sa rozhodla tvrdo trénovať a vypustila paralelný obrovský slalom v rakúskom Lechu/Zürse. Aká je momentálna výkonnosť 25-ročnej Američanky, ukážu víkendové obrovské slalomy vo francúzskom Courcheveli.Zároveň to bude pre ňu prvá tohtosezónna konfrontácia s úradujúcou majsterkou sveta v tejto disciplíne a aktuálnou líderkou SP Petrou Vlhovou . "Zatiaľ naposledy som trénovala v rakúskom Reiteralme neďaleko Schladmingu. Veľa sme toho stihli, ale zároveň mám toho ešte dosť pred sebou," podotkla trojnásobná celková víťazka Svetového pohára.Na margo toho, že rýchlostné disciplíny na rozdiel od svojich súperiek Petry Vlhovej či Federicy Brignoneovej zatiaľ odkladá na vedľajšiu koľaj, americká univerzálka odvetila: "Nemyslím si, že by bolo rozumné snažiť sa dobehnúť všetko naraz. Musím si určiť priority a momentálne sú to pre mňa slalom a obrovský slalom. Zjazd a super G prídu na rad možno až koncom sezóny. Tak mi to dáva zmysel," dodal Shiffrinová.V októbri jej to s návratom v Söldene nevyšlo, úvod sezóny jej zmaril boľavý chrbát. A tak sa dátumom súťažného comebacku Shiffrinovej po 300 dňoch stal 21. november a stredisko Levi za severným polárnym kruhom vo Fínsku.Nešlo o žiadne znovuzrodenie šampiónky, skôr o prvé skutočné preteky od 26. januára. Deväť mesiacov po smrti otca a rok po tom, čo ju opustila rovnako milovaná stará mama.Celkové druhé miesto za Petrou Vlhovou vtedy považovala za výborné, ale slalomový výsledok nebol prvoradý. "Len som sa chcela odraziť zo štartovacej brány a prejsť cieľom," vravela po Levi Shiffrinová.