Shiffrinová je v Innsbrucku v dobrých rukách a má k dispozícii prvotriednu opateru. Kedy sa vráti na svah?

Natiahnutý vnútorný väz

Zdravotný stav posudzovaný na dennej báze

31.1.2024 (SITA.sk) - Po víkendovom páde v pretekoch Svetového pohára v talianskej Cortine d´Ampezzo sa americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová zotavuje v rakúskom Innsbrucku. Držiteľka 95 víťazstiev a zároveň stále líderka SP má k dispozícii prvotriednu opateru na medicínskej klinike Huber und Mair, ktoré patrí medzi špičkové v oblasti športovej fyzioterapie. Riaditeľ alpského úseku v americkom lyžiarskom tíme Patrick Riml uviedol, že Mikaela je v dobrých rukách.Podľa oficiálnej správy z amerického tímu má Shiffrinová natiahnutý vnútorný väz v ľavom kolene, ale nie je to zranenie znamenajúce dlhší tréningový a súťažný výpadok. Riml priznal, že Shiffrinová ešte v novembri 2023 počas tréningu utrpela pád, ktorý zanechal nepeknú modrinu na jej ľavom kolene. A teraz má narazené rovnaké koleno."Nie je to ideálny vývoj udalostí, ale vzhľadom na okolnosti sa Mikaela má dobre. Nemá zlomené kosti, ani natrhnuté väzy a je o ňu výborne postarané," uviedol Riml pre rakúske médiá.Najočakávanejšia správa pre fanúšikov je tá, že 28-ročná Američanka chystá návrat do kolotoča SP počas víkendu 10.- 11. februára v Soldeu v Andorre, kde sa bude jazdiť slalom aj obrovský slalom. Nie je to však isté, lebo Shiffrinovej zdravotný stav sa posudzuje na dennej báze."Nedávame si konkrétne plány. Niekedy jeden neuvážený krok vpred znamená dva kroky naspäť. Musíme byť trpezliví," dodal Riml na webe ORF.Na rovnakom mieste ako Shiffrinová sa momentálne zotavuje aj Rakúšan Marco Schwarz . V závere minulého kalendárneho roka počas zjazdu v Bormiu vtedy druhý muž poradia SP utrpel ťažký pád. V pravom kolene sa mu pretrhol predný krížny väz aj vnútorný meniskus a tiež mal poškodenú chrupavku. Neskôr absolvoval operáciu a sezóna sa pre neho predčasne skončila.