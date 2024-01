V NHL vypukol obrovský sexuálny škandál. Obvineniu zo skupinového znásilnenia čelia viacerí kanadskí hokejisti

Ich spoluhráč sa prihlásil na polícii

Ostatní tvrdia, že sú nevinní

NHL začala vlastné vyšetrovanie

31.1.2024 (SITA.sk) - Zámorská hokejová NHL žije novým škandálom. Hráči Carter Hart Philadelphie Flyers , Michael McLeod a Cal Foote z New Jersey Devils a Dillon Dube z Calgary Flames čelia obvineniu zo sexuálneho násilia v súvislosti s udalosťou, ktorá sa mala stať v lete 2018. V tom čase boli všetci úradujúci majstri sveta do 20 rokov s tímom Kanady.Títo hráči sa mali podieľať na skupinovom znásilnení vtedy 20-ročnej ženy v meste London v kanadskej provincii Ontário. Právnici hokejistov odmietli akékoľvek previnenie a žiadajú minimálne dodržanie prezumpcie neviny.Najnovší vývoj v prípade prichádza dva dni po tom, čo sa ich bývalý spoluhráč a tiež niekdajší hráč NHL Alex Formenton sám vzdal polícii, aby čelil obvineniam z rovnakého trestného činu."Náš klient je nevinný a pred súdom sa určite obháji proti tomuto falošnému obvineniu," uviedli právnici brankára Harta. Aj právne tímy zastupujúce McLeoda a Dubeho uviedli, že hráči budú na vypočúvaní hovoriť o svojej nevine."Budeme sa rázne brániť. Zároveň žiadame, aby verejnosť rešpektovala súkromie pána McLeoda a tiež súkromie jeho rodiny," uviedli právnici David Humphrey a Seth Weinstein.Dubeho zástupcovia Louis Strezos a Kayleigh Davidson zopakovali, že aj ich klient "trvá na svojej nevine a bude sa obhajovať voči obvineniam na súde." Očistiť svoje meno bude chcieť aj Foote, povedala to jeho právnička Julianna Greenspanová. "Stále u nás platí prezumpcia neviny a právo na spravodlivý proces. Takto to v Kanade chodí," vyhlásila.Podľa vedenia New Jersey Devils klub bude reagovať na vzniknutú situáciu až po zverejnení výsledkov vyšetrovania. Z Calgary zaznelo strohé stanovisko o čosi skôr: "Túto záležitosť berieme veľmi vážne, ale nebudeme sa v tejto chvíli vyjadrovať. Ešte nebolo ani súdne pojednávanie."NHL sa zatiaľ k prípadu oficiálne nevyjadrila. Očakáva sa, že sa tak stane počas nadchádzajúceho All-Star víkendu, kde vystúpi s prejavom aj komisár Gary Bettman. Polícia v meste London začala vyšetrovanie v roku 2022 po tom, čo sa zistilo, že strešná organizácia Hockey Canada urovnala súdny spor so ženou, ktorá uviedla, že bola sexuálne napadnutá ôsmimi členmi kanadského tímu po slávnostnom galavečere Hockey Canada Foundation.Žena žiadala odškodné 3,55 milióna dolárov, ale po dosiahnutí dohody s Hockey Canada žalobu stiahla. Keď tieto fakty vyšli na povrch, NHL sa podujala začať svoje vlastné vyšetrovanie v predmetnej veci. Jeho výsledky by mali byť čoskoro známe.Zo súdnych dokumentov vyplýva, že žena, ktorá sa mala stať obeťou sexuálneho násilia, sa v deň činu nedobrovoľne ocitla v jednej z hotelových izieb, kde boli ubytovaní kanadskí hokejoví reprezentanti. Mal ju tam odviesť muž známy pod prezývkou "John Doe #1" a medzitým pozval na izbu ďalších sedem kumpánov, aby s ňou vykonali sexuálne akty. Ženu zároveň zastrašovaním prinútili zostať na izbe a požiadali ju, aby o tom s nikým nehovorila.