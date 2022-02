Realita je však tristnejšia než nočná mora, Shiffrinová po predčasnom konci v obrovskom slalome a slalome nedokončila ani alpskú kombináciu a deviate miesto pri jej mene zo super G a osemnáste zo zjazdu nie sú žiadna náplasť na jej zlomené srdce.

Shiffrinová mala k medailám ďaleko









Američania získali jedno striebro

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Vychádzajúc z predpovedí odborníkov aj prirodzeného sebavedomia pretekárky sa vo štvrtok mali na krku Mikaely Shiffrinovej hompáľať tri až štyri pekinské olympijské medaily. Najlepšia zjazdárka ostatného desaťročia prišla na ZOH 2022 s cieľom zaútočiť na cenný kov v každej z piatich individuálnych disciplín zjazdového lyžovania."Som sklamaná až frustrovaná a neustále si kladiem otázky, čo sa vlastne stalo," uviedla Shiffrinová a ďalej pokračovala: "Zasa som to nezvládla a netuším, čo sa deje. Viem len to, že 60 percent mojich nedokončených jázd v celej mojej kariére prišlo teraz na olympijských svahoch v Číne. Ani sama tomu nemôžem uveriť. Sú dni, keď sa necítim najlepšie, ale napriek tomu dokážem dobre lyžovať. Na olympiáde som sa necítila zle, ale napriek tomu mi to ani raz nevyšlo. A najsmutnejšie je, že z viacerých slalomových pokusov som nedokončila ani jeden..."Neuveriteľne vyznieva skutočnosť, že od roku 2013, keď získala prvé slalomové zlato na majstrovstvách sveta v Schladmingu, táto dnes 26-ročná Američanka ani raz neodchádzala z vrcholného podujatia bez zlatej medaily. Medzitým sa stala šesťnásobnou majsterkou sveta a dvojnásobnou olympijskou šampiónkou, v Pekingu však mala ďaleko k akejkoľvek medaile."Tlak som cítila, ale ten je tu stále so mnou už dlhé roky. Nemôžem ani povedať, že som sa necítila komfortne alebo nepohodlne. Jednoducho pred pretekmi nič nenasvedčovalo tomu, že to ani raz nevyjde. Príde mi to celé ako vtip, ale nie je," doplnila smutná exšampiónka.Americká zjazdárska výprava na ZOH 2022 sa spoliehala, že držiteľka 73 víťazných pretekov vo Svetovom pohári výrazne podporí medailové ambície tímu USA v Jen-čching National Alpine Skiing Center.Namiesto toho sa Američania museli uspokojiť s jediným medailovým zásahom v podaní striebra Ryana Cochrana-Siegleho v super G mužov. "Je to pre ňu neuveriteľne náročné. Mali sme na ňu veľké nároky a očakávania a nevyvinulo sa to tak, ako sme všetci chceli," komentoval Paul Kristofic, šéftréner ženskej časti americkej zjazdárskej výpravy.