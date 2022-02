Ferrari predstavilo svoj monopost F1-75, budú s ním jazdiť Sainz a Leclerc

Menšia kuriozita

Spojenie tradície a sľubnej budúcnosti

17.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ferrari vo štvrtok predstavilo svoj monopost s označením F1-75, s ktorým budú v roku 2022 jazdiť Carlos Sainz a Charles Leclerc. Názov odkazuje na 75. výročie prvého vyrobeného auta značky s čiernym koňom v strede. Enzo Ferrari naštartoval motor vo auta 125 S presne 12. marca 1947.Stajňa z talianskeho Maranella v roku 2020 zaznamenala jednu z najhorších sezón v histórii. Vlani to bolo už lepšie, tím skončil na treťom mieste v hodnotení konštruktérov. Víťazstva v pretekoch sa však nedočkali. Posledný skalp drží v súčasnosti už jazdec zoskupenia Aston Martin Sebastian Vettel, ktorý triumfoval v Singapure 2019.Talianom sa opäť podarilo "vyrobiť" menšiu kuriozitu. Záber na nové auto unikol už v stredu, jeden deň pred plánovaným odhalením.Na oficiálnom predstavení vo štvrtok sa potvrdilo, že to nie je žiaden výmysel zarytého fanúšika "Tifosi", ale ide o skutočnú prácu z dielne grafikov samotného tímu. Po odchode dlhoročného hlavného sponzora Philip Morris a jeho značky Mission Winnow si Ferrari zvolilo kombináciu červenej a čiernej, ktorá na prvý pohľad pôsobí veľmi extravagantne.Nová sezóna má byť veľkým prielomom vo výkonoch talianskeho tímu, ktorý sa chce opäť vrátiť do boja o víťazstvá. Ferrari sa na rozdiel od Red Bullu a Mercedesu mohlo plne sústrediť na vývoj tohtoročného auta. Vďaka tomu, že sa nezapojili do boja o titul, mohli využívať viac simulačných nástrojov a nový aerodynamický tunel."Toto je pre nás veľmi špeciálny moment. F1-75 je úplne nové auto, pracovali sme na ňom ako jednotný a odhodlaný tím. Veríme, že s ním budeme úspešní. Nové označenie má priniesť spojenie tradície a sľubnej budúcnosti," uviedol šéf stajne Mattia Binotto, rodák zo Švajčiarska. Nový monopost F1-75 by mal vyjsť na trať prvýkrát v Barcelone 22. februára (deň pred začiatkom testov).