Shiffrinová na MS v zjazdovom lyžovaní rieši „rozchod“, dôvodom sú iné názory na budúce smerovanie

Rozdielne názory na budúcnosť

Bez trénera nezostala

15.2.2023 (SITA.sk) - Hviezdna americká lyžiarka Mikalea Shiffrinová ukončila spoluprácu s dlhoročným trénerom Mikeom Dayom počas majstrovstiev sveta v zjazdovom lyžovaní vo Francúzsku.Day ako šéftréner Shiffrinovej tímu bol s 27-ročnou rodáčkou z Colorada pri zisku striebornej medaily v super-G a pracoval s ňou aj v nasledujúcich dňoch, no počas tohto týždňa z dejiska šampionátu odišiel.Dôvodom "rozchodu" je údajne rozdielny názor lyžiarky a trénera na budúce smerovanie. "Mikaela chce v budúcnosti robiť niečo iné, chce nové výzvy. Povedala o tom Mikeovi a on sa rozhodol odísť domov. Je pre mňa šok, že odišiel. Máme tu však veľa ľudí, ktorí podporujú Mikaelu a poskytujú jej tréning aj informácie potrebné na to, aby mohla robiť svoju prácu. Má veľkú podporu," vysvetlil riaditeľ sekcie alpského lyžovania v americkom zväze Patrick Riml.Líderka celkového poradia Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní 2022/2023 sa poďakovala Dayovi za dlhoročnú pomoc."Po siedmich sezónach spolupráce som sa rozhodla posunúť vpred s novým trénerom na nasledujúcu časť mojej kariéry. Chcem sa poďakovať Mikeovi za jeho prácu a oddanosť počas ostatných rokov," vyhlásila Shiffrinová, na ktorú na MS vo Francúzsku čakajú vo štvrtok preteky v obrovskom slalome a v sobotu slalom.Shiffrinová nezostala na šampionáte bez trénera, stále má pri sebe mamu Eileen a nového asistenta Marka Mittera. Naďalej bude mať aj podporu ostatných amerických reprezentačných koučov.V aktuálnej sezóne prekonala ženský rekord krajanky Lindsey Vonnovej v počte triumfov v seriáli SP a len jedno víťazstvo jej chýba na vyrovnanie celkového rekordu oboch pohlaví, ktorý patrí Švédovi Ingemarovi Stenmarkovi (86).