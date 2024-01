Náraz do ochrannej siete

Zjazd nedokončili aj ďalšie lyžiarky

26.1.2024 - Fenomenálna americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová spadla v piatkovom zjazde Svetového pohára v talianskej Cortine d'Ampezzo a hrozí jej predčasný koniec sezóny. Držiteľka piatich veľkých krištáľových glóbusov za celkový triumf v SP si poranila ľavé koleno.Shiffrinová vyrazila na trať s číslom osem, po prvom medzičase ju po skoku "vynieslo" príliš doľava a nemala šancu absolvovať ľavotočivú zákrutu v ďalšej bránke. Priamo vrazila do ochrannej siete a preteky museli prerušiť.Po istom čase sa síce Američanka postavila a za zábranu odišla "po vlastných", no podopierala sa svojimi paličkami a vôbec nezaťažovala ľavé koleno. Preteky pokračovali až po odlete vrtuľníka, ktorý Shiffrinovú odviezol priamo do nemocnice.



Ak by bolo zranenie 95-násobnej víťazky pretekov SP vážnejšie, ženská časť seriálu by prišla v rýchlom slede o svoju ďalšiu hviezdu. Počas ostatného víkendu sa totiž zranila aj Slovenka Petra Vlhová. Tá spadla v sobotu v 1. kole obrovského slalomu v Jasnej a pretrhla si predný krížny väz, špecialisti odhalili aj poškodenie menisku.



V piatok v Cortine d'Ampezzo sa za hodinu od štartu pretekov dostalo na trať iba desať pretekárok, pričom svoje jazdy nedokončili okrem Shiffrinovej ani Švajčiarky Priska Nuferová s Corinne Suterovou a tiež Talianka Federica Brignoneová. Suterová spravila chybu na rovnako mieste ako Američanka a aj keď nespadla, tiež si poranila koleno.











Zdroj: SITA.sk - Shiffrinová spadla v zjazde v Cortine, do nemocnice ju viezol vrtuľník a hrozí jej koniec sezóny (video+foto) © SITA Všetky práva vyhradené.