Nemecký tréner Klopp opúšťa lavičku FC Liverpool, udeje sa tak až po skončení aktuálnej sezóny

26.1.2024 (SITA.sk) - Nemecký tréner Jürgen Klopp po skončení aktuálnej sezóny opustí pozíciu na lavičke anglického klubu FC Liverpool . Päťdesiatšesťročný rodák zo Stuttgartu o tom informoval prostredníctvom videa na sociálnych sieťach "The Reds".Nemec opustí spomenutý post po deviatich rokoch, do Liverpoolu prišiel v októbri 2015. Predtým sedem rokov pracoval v Nemecku pre Borussiu Dortmund , trénerskú kariéru odštartoval sedemročným pôsobením v Mainzi . Klub na svojom webe doplnil, že spolu s Kloppom po sezóne odídu aj jeho asistenti Pepijn Lijnders a Peter Krawietz.Klopp priviedol FC Liverpool k zisku niekoľkých trofejí. V ročníku 2018/2016 s ním ovládol Ligu majstrov, o rok neskôr anglickú Premier League . Pod jeho taktovkou klub raz uspel v FA Cupe, raz v Ligovom pohári, raz v národnom Superpohári, raz v európskom Superpohári a raz aj na majstrovstvách sveta klubov.„Chápem, že v tomto okamihu je to šok pre mnoho ľudí, keď to začujú prvýkrát. Môžem to však vysvetliť, aspoň sa o to pokúsim," začal nemecký odborník a pokračoval: „V tomto klube milujem absolútne všetko, to isté platí aj o meste, fanúšikoch, tíme. Milujem tu všetko. Som však presvedčený, že tento krok som musel spraviť. Je to tým, že mi, ako to môžem povedať, dochádza energia. Teraz nemám problém, ale už dlhšie som vedel, že raz k tomu príde a ja budem musieť oznámiť, že odchádzam. Po rokoch, ktoré sme spolu prežili a po všetko, čím sme spolu prešli, vzrástol rešpekt ku klubu a fanúšikom, preto nemôžem povedať nič iné len pravdu.”O úmysle skončiť informoval Klopp predstaviteľov klubu už v novembri 2023.„Musím to trochu vysvetliť. Väčšina moju prácu vníma zvonku a vidí, že som na lavičke počas zápasov a vediem tréningy, no väčšina všetkých vecí sa deje okolo toho. To znamená, že sezóna sa začína a vy už plánujete ďalšiu. Keď sme sedeli s vedením a hovorili o možných príchodoch počas nasledujúceho leta, pomyslel som si: 'Nie som si istý, či tu ešte budem.' Samého ma to prekvapilo. Očividne som nad tým začínal uvažovať. Nezačalo sa to však vtedy. Predchádzajúca sezóna bola náročná a v iných kluboch by už za daných okolností prišlo poďakovanie za spoluprácu a rozchod. To sa tu však nestalo. Bolo pre mňa dôležité, že som mohol tím vrátiť späť na správnu cestu," pokračoval Nemec.Priznal, že v tom okamihu nemyslel na budúcnosť. "Síce sa mi nechce odísť, ale myslím si, že je to správne rozhodnutie," poznamenal.Pred FC Liverpool sú teraz náročné mesiace. Stále bojuje na štyroch frontoch. Jürgen Klopp pripomenul, že do úplného konca sezóny netreba myslieť na rozlúčku.„Príde na to čas, ale ešte je to ďaleko. Poďme bojovať, aj keď sa každý bude snažiť využiť túto informáciu vo svoj prospech, budú sa nám posmievať. Sme však FC Liverpool a spolu sme prešli aj náročnejšími situáciami. Aj klub prešiel ťažšími chvíľami ešte pred mojim príchodom. Využime to na posilnenie, to by bolo skvelé. Vydajme zo seba všetko. A keď sa v budúcnosti obzrieme späť, nech mám dôvod na úsmev," dodal Klopp.