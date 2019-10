Shiffrinová, Vlhová sú stredobod, na obzore sa ukazujú nové mená

Na archívnej snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová . Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Sölden 26. októbra (TASR) - Petra Vlhová patrí k najžiadanejším osobnostiam Svetového pohára a nič na tom nezmenilo ani štrnáste miesto na úvodnom podujatí ročníka. Po derniére Lindsey Vonnovej, Marcela Hirschera či Aksela Lunda Svindala sa okrem Američanky Mikaely Shiffrinovej zhostila jednej z hlavných úloh v alpskom seriáli aj slovenská reprezentantka. V rakúskom Söldene sa však ukázalo, že dopredu sa môžu veľmi rýchlo dostať ďalšie lyžiarky na čele s novozélandskou víťazkou Alice Robinsonovou.Ako úradujúca majsterka sveta v obrovskom slalome a druhá žena celkového poradia i hodnotenia technických disciplín SP obstarala Vlhová rozhovor, ktorý sa na veľkoplošnej obrazovke vysielal len niekoľko sekúnd pred štartom novej sezóny. Napriek výsledku si ju v cieľových priestoroch vyhľadal na interview štáb Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) a odchod do zázemia jej riadne rozkúskovali početné žiadosti o spoločné fotografie s fanúšikmi. V štrnásťtisícovej návšteve na ľadovci Rettenbach sa nestratili ani slovenské vlajky a dotvorili obraz Vlhovej popularity.Shiffrinová sa najväčšiemu davu "vyhla" účasťou na tlačovej konferencii pre prvé tri pretekárky obrovského slalomu. Vlhovej sa to tentoraz nepodarilo a na obzore je iba 17-ročná Robinsonová, ktorá po druhom mieste vo finále minulej zimy dokonca triumfovala.povedala Vlhová, ktorej sa v sobotu ukázali aj ďalšie konkurentky. Kým doteraz sa často hovorilo o jej súperení so Shiffrinovou, do popredia sa tlačili viaceré pretekárky:Vlhová v uplynulom ročníku potvrdila príslušnosť k slalomovej elite, no prekonala to úspechmi v "obráku". Povedala, že "možno túto sezónu to bude opačne." Brat a manažér tímu Boris Vlha verí, že širšia konkurencia prispeje k rýchlemu návratu na najvyššie priečky: