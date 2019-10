Vlhová neľutuje operáciu ani štart v Söldene: Dala som sa na to

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Sölden 26. októbra (TASR) - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová bola ešte dva týždne pred štartom Svetového pohára rozhodnutá, že po zdravotných komplikáciách nenastúpi na úvodný obrovský slalom. Napokon zmenila plány a v rakúskom Söldene vybojovala v sobotu aspoň osemnásť bodov za štrnástu priečku. O osemnásť viac než na začiatku predchádzajúceho ročníka, v ktorom ich nazbierala 1355.Dvadsaťštyriročná Vlhová si od vlaňajšej diskvalifikácie zvykla aj v "obráku" na najvyššie pozície, ale pre tréningový deficit tentoraz nemala priveľké oči. Kondičný výpadok sa na dlhej trati prejavil najmä v druhom kole, v ktorom sa prepadla o sedem priečok.povedala Vlhová.Aj keď už poznala výsledok, účasť na ľadovcovej ouvertúre neľutovala a v cieľových priestoroch pokračovala v hľadaní pozitív:S vyše mesačným odstupom sa rovnakého hesla držala aj pri hodnotení operácie nosných dutín:Tento rok boli limity zrejmé, no slovenská reprezentantka prežila pomalší rozbeh tretíkrát za sebou. V predchádzajúcich dvoch prípadoch to z celkového pohľadu nebolo rozhodujúce, keďže už v nasledujúcej súťaži skončila na pódiu. Slalom vo fínskom Levi je na programe 23. novembra, vďaka čomu má dosť času na dobiehanie zameškaného. Aj brat a manažér tímu Boris Vlha zdôraznil, že vlani v Söldene ju diskvalifikovali a vo februári sa stala majsterkou sveta. V tejto sezóne sa nekoná vrcholné podujatie, Vlhová sa môže sústrediť na boj v poradiach SP.povedala Slovenka, ktorá sa už v nedeľu vráti do Milána. Týždeň tam bude zaberať s kondičným trénerom, následne bude týždeň doma v Liptovskom Mikuláši a potom sa už presunie do okolia Levi, kde sa bude pripravovať na lyžiach.