Shiffrinová vynechá preteky v Zauchensee, potrebuje sa doliečiť

Držiteľka 93 víťazstiev vo svetovom pohári má za sebou jedno zo slabších vystúpení v bojoch o krištáľové glóbusy. V slovinskej Kranjskej Gore skončila v obrovskom slalome deviata a o deň neskôr po jazdeckej chybe dokonca nedokončila 1. kolo slalomu. Napriek tomu si udržala líderskú pozíciu v SP s náskokom 207 bodov pred Petrou Vlhovou. V slalomovom hodnotení sa však náskok Američanky pred Slovenkou znížil na 5 bodov, keďže Vlhová triumfovala v slalome v Kranjskej Gore.





10.1.2024 (SITA.sk) - Mikaela Shiffrinová vynechá nadchádzajúce podujatieFenomenálna Američanka zverejnila post na sociálnej sieti X, v ktorom vysvetlila svoje rozhodnutie s dôrazom na doliečenie prechladnutia, ktoré ju limitovalo už aj počas nedávnych pretekov v Kranjskej Gore.V rakúskom zimnom stredisku Altenmarkt-Zauchensee sa od piatka do nedele uskutočnia dva superobrovské slalomy a jeden zjazd žien, pričom prvý z dvoch super G bude náhrada za neuskutočnený decembrový vo švajčiarskom St. Moritzi."Necítim sa dostatočne zotavená, preto sme sa rozhodli s tímom vynechať preteky v Zauchensee a zamerať svoju pozornosť na nadchádzajúce podujatia vo Flachau, Jasnej, Cortine a Kronplatzi. Kopec v Zauchensee som si chcela ešte raz vyskúšať, keďže je to správny mix zábavy a jazdeckej výzvy. Mrzí ma to, ale momentálne nie som v stave tam súťažiť. Budem aspoň na diaľku držať prsty svojim tímovým kolegyniam," vysvetlila Shiffrinová.