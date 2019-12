Shiffrinovú naháňa v slalome jedine Vlhová, chýba viac adeptiek

Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tlačovej konferencie pred sobotňajším obrovským slalomom v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v rakúskom Lienzi 27. decembra 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke slovenská lyžiarka Petra Vlhová počas tlačovej konferencie pred sobotňajším obrovským slalomom v rámci Svetového pohára v alpskom lyžovaní žien v rakúskom Lienzi 27. decembra 2019. Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Lienz 29. decembra (TASR) - Petra Vlhová opäť potvrdila, že spoločne s Mikaelou Shiffrinovou majú v slalome Svetového pohára alpských lyžiarok vlastnú ligu. Už 23 súťaží za sebou nepozná inú víťazku, Američanka triumfovala devätnásťkrát, zatiaľ čo jej veľká slovenská súperka štyri razy.Ich nadvládu neprelomila žiadna lyžiarka, odkedy 10. januára 2017 zvíťazila bývalá švédska reprezentantka Frida Hansdotterová vo Flachau. Vlhová je jediná slalomárka okrem Shiffrinovej, ktorá sa presadila v minulej zime, keď rivalku zdolala práve vo Flachau. V Lienzi sa jej to nepodarilo, v nedeľu zaostala o 61 stotín sekundy, hoci trať druhého kola nachystal jej kouč Livio Magoni."Keď sa človek pozrie na výsledky, asi viac sedela jej. Mala som trošku výhodu, ale je úplne jedno, či to postaví môj tréner, alebo niekto iný.Snažila som sa nerobiť chyby a dať si pozor na niektoré úseky. Po prvom kole sme boli blízko (0,26 s) a vedela som, kde som stratila. V druhom kole som však urobila nejaké chyby. Možno sa ľuďom zdá, že 61 stotín je málo, v našom športe je to veľa. Pozrieme si analýzu druhého kola," povedala Vlhová.Jej cieľová reakcia pripomenula pamätné januárové víťazstvo z Flachau, kde zmazala mierne manko a druhou jazdou utvorila taký tlak, akému neodolala ani fenomenálna Američanka. V nedeľu mala náskok 1,11 sekundy pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou. Donútila riskovať Shiffrinovú, ktorá to však zvládla a vrátane sobotného obrovského slalomu bola najrýchlejšia vo všetkých štyroch jazdách v Lienzi."Keď som prišla s väčším náskokom a ešte som aj videla, že som dala najlepší čas, dúfala som, že dnes to vyjde. Mikaela však nerobí chyby a vždy ide naplno. Ak ju chcem zdolať, musím ísť na 120 percent a bez jedinej chybičky. Šanca je vždy a budem sa o to snažiť. Zakaždým chcem zvíťaziť, takže je normálne, keď som bola mierne sklamaná. Každý chce vyhrať."Predvlani skončila Vlhová v Lienzi piata, vtedy bola špička slalomárok vyrovnanejšia. Súťažila Hansdotterová, viac sa darilo Švajčiarke Wendy Holdenerovej, po ktorej diskvalifikácii si jej krajanka Gisinová pripísala premiérové pódiové umiestnenie v tejto disciplíne."Konkurencia je trošku menšia, no nepovedala by som, že je to jednoduchšie. V 'obráku' je možno väčšia šanca byť na pódiu, zvíťaziť. Všimli sme si, že v slalome sme my dve a potom sú všetky ostatné. Každými pretekmi sa to môže zmeniť, sezóna sa momentálne vyvíja takto, v ďalšej súťaži to môže byť ináč. Nesústredím sa na konkurentky, ale sama na seba, aby som stále išla, ako viem," zdôraznila 24-ročná Slovenka, ktorá mala na americkú rovesníčku omnoho menší odstup než začiatkom decembra v Killingtone (2,29 s)."Mikaela je doma veľmi silná. Pýtala som sa jej, veľmi ma zaujímalo, ako sa cíti, keď je doma. Ja by som možno bola v strese, ale ju to dobíja. Je ťažké zdolať ju kdekoľvek, no približujeme sa a budem trénovať, aby som sa priblížila ešte viac, prípadne ju predstihla."Ich najbližšie súperenie sa opäť odohrá v tejto disciplíne, kalendárny rok 2020 odštartujú ženy v sobotu 4. januára prestížnym slalomom v Záhrebe."Sú to dobré súboje a uvidíme v nasledujúcich pretekoch. Budem trénovať, aby som bola rýchlejšia," pokračovala Vlhová, ktorá sa môže pripravovať v talianskom Vipitene, keďže v tejto sezóne absentuje novoročný mestský paralelný slalom.Radovala sa v ňom síce 1. januára 2019 v Osle, ocenila však zmenu. "Úprimne som veľmi rada, že to zrušili a máme trošku pauzu. Súťažiť na Nový rok nebolo najlepšie, lebo každý oslavuje a človek sa nemôže ani vyspať."Vlhová sa do Vipitena presunula už v nedeľu, do chorvátskej metropoly zamieri 2. januára. Rovnako ako na Vianoce ani na Nový rok nebude doma."Pre mňa je normálne, že som niekde inde. Tento rok som ukončila celkom fajn a uvidíme, čo bude v novom. Môj rok 2019 bol úžasný. Ťažko by sa hodnotil stručne, zažila som pekné, aj trošku náročnejšie momenty. Na konci všetkého to bol asi najúžasnejší rok v mojej kariére. Verím, že ďalší bude podobný a možno aj lepší. V prvom rade musím byť zdravá a potom môžem dosahovať dobré výsledky."