SHL: Humenné si vybojovalo historický postup do extraligy

Hokejisti Humenného si vybojovali historický postup do slovenskej extraligy. V rozhodujúcom siedmom zápase finálovej série play off Slovenskej hokejovej ligy zvíťazili na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. O ich postupe rozhodol obranca Martin Lenďák. V najvyššej slovenskej súťaži by mali nahradiť Prešov, ktorý obsadil v sezóne 2022/2023 posledné 12. miesto.





Žilinčanom sa ani na tretí pokus nevydaril návrat do extraligy. Pred dvoma rokmi vo finálovej sérii podľahli Spišskej Novej Vsi, vlani neuspeli v baráži s extraligovým Liptovským Mikulášom. Humenné nadviazalo na víťazstvo nad Žilinou z finále Slovenského pohára. Na ceste za postupom do extraligy obsadilo v základnej časti 3. miesto a v play off postupne zdolalo Modré Krídla (4:2), Martin (4:2) a napokon aj Žilinu.V rozhodujúcim zápase finálovej série išli v 7. minúte do vedenia Žilinčania, keď Sýkora prekonal brankára Durného po individuálnej akcii - 1:0. Žilinčania sa snažili aj o druhý gól, no šance na skórovanie mali aj hostia. "Vlkom" vydržal tesný náskok do 48. minúty, keď Trandin tečoval strelu Ťavodu - 1:1. Už o 48 sekúnd však Mráz vrátil domácim tesný náskok, keď využil zaváhanie obrany Humenného. Ani tento náskok však Žilinčania neudržali, keďže Safaralejev v 55. minúte prestrelil Romančíka a poslal zápas do predĺženia. V ňom rozhodujúci gól nepadol a v následných samostatných nájazdoch sa na gól čakalo do štvrtej série. V jej závere skóroval Lenďák a Macek následne neprekonal Durného.Zaujímavosťou duelu je fakt, že rozhodcovia ani raz nevylučovali.

Finále play off Tipos SHL - siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:



Vlci Žilina - HC 19 Humenné 2:3 pp a sn (1:0, 0:0, 1:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 7. Sýkora, 49. Mráz (Koyš, Šidlík) - 48. Trandin (Ťavoda, Legalin), 55. Safaralejev (Trandin, Frič). Rozhodovali: Baluška, D. Konc st. - Knižka, Gegáň, bez vylúčených, 5036 divákov.



Žilina: Romančík - Novák, Sloboda, Šidlík, Pohl, Pacalaj, Růžička, Pišoja, Nahálka - Varga, Halama, Melcher - Macek, Mráz, Koyš - Rehák, Paukovček, Sýkora - Lopušan, Jakubík, Tibenský



Humenné: Durný - Lenďák, Novota, Novický, Pulščák, Ťavoda, Kudin, Zekucia Jacko - Lačný, Vrábeľ, Vaško - Horvát, Krajňák, Borov - Legalin, Trandin, Safaralejev - Frič, Markuš, Ragan



/konečný stav série: 3:4, Humenné postúpilo do extraligy/



hlasy po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/:



Jarrod Skalde, hlavný tréner Vlci Žilina: "Som extrémne sklamaný. Na začiatku sezóny sme mali cieľ a ten sme nesplnili. Je mi ľúto chalanov, lebo dali srdce a dušu do sezóny aj do tejto série. A v zápase číslo sedem to dôjde do samostatných nájazdov... Je to sklamanie ako pre fanúšikov, tak pre celý klub. Chalani dali do toho všetko, žiaľ, nevyšlo to."



Ivan Boržík, asistent trénera HC 19 Humenné: „Hodnotenie celej sezóny nemôže byť iné ako vynikajúce. Celý čas sme dokazovali, že hokej hrať vieme a sme výborný kolektív. Hoci tam boli aj slabšie momenty, držali sme si svoj štandard a neopustilo nás to ani v play-off. Chlapci neprestávali veriť. Aj po prehrách verili, že ešte povieme posledné slovo. Už vo februári bola cesta po pohári veľmi dlhá, ale táto bude zrejme ešte o veľa viac.“